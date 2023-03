Junior no tendría técnico mundialista, pero sí extranjero de prestigio

Junior de Barranquilla no anunciará la salida de Arturo Reyes hasta que no tenga cercana la contratación de su reemplazo. Y es que la directiva del club colombiano no quiere dejar a la deriva al plantel por mucho tiempo.



Es por eso que este lunes ha estado reunida la familia Char para estudiar nombres para contratar al nuevo entrenador. Y aunque no se ha llegado a una unificación, han sonado nombres, algunos de ellos fueron descartados automáticamente.



Es el caso de Gustavo Alfaro, quien dirigió a Ecuador en el Mundial Qatar 2022, se descartó hace muchísimo tiempo, pues las cifras no cuadran y el entrenador argentino busca oportunidades en otras partes del mundo.



Otro nombre que salió como versión periodística fue el de José Pékerman, nombre que nunca estuvo en la cabeza de la dirigencia. De hecho, FUTBOLRED consultó con el club y respondieron: “Cero posibilidades, esos son nombres que se inventa la prensa”.



Así, han sonado nombres que no tienen mayor credibilidad y respaldo, como los de José Eugenio ‘Cheché’ Hernández, pero que no tienen fuerza para ser elegidos.



Junior insiste en un técnico extranjero, así no sea un mundialista. Buscan un entrenador de prestigio y con resultados comprobados en el fútbol sudamericano.



Así, suena con fuerza el uruguayo Pablo Repetto, quien brilló con Independiente del Valle, de Ecuador, y ha pasado por equipos como Olimpia de Paraguay, Nacional de Uruguay, y Liga de Quito, en Ecuador.



Por otra parte, en las últimas horas ha sonado con insistencia el nombre de Reinaldo Rueda, quien dirigió a Colombia en las Eliminatorias 2022.