Gustavo Alfaro a Junior, humo y del bueno: ofertas que ha rechazado

¿De dónde nació el rumor que Junior de Barranquilla estaría dispuesto a contratar a Gustavo Alfaro? No se sabe, pero es una de las versiones más disparatadas que se han dado en el mercado de fichajes.



Es que las fuentes consultadas por FUTBOLRED para conocer la realidad del supuesto interés, y que están cercanas al técnico argentino, se sorprenden y hasta se ríen de la versión periodística.



Se hace la tarea: se llama y se pregunta, pero la respuesta es siempre la misma: no hay posibilidad y la verdad no piensa en dirigir en el fútbol colombiano por ahora.



Y es que luego de llevar a Ecuador al Mundial de Qatar 2022, y dirigirlo en el certamen de la FIFA, Gustavo Alfaro busca un reto internacional, en club o selección, y con cifras inalcanzables para Junior o para cualquier equipo colombiano.



El entorno de Alfaro acepta, eso sí, que las propuestas no han parado de llegar. Ninguna de Colombia, pero sí muchas que ofrecen interesantes sumas de dinero, pero que están lejanas de las pretensiones del técnico mundialista.



¿Se pueden saber las ofertas? “Sí”, contestan de inmediato. “Gustavo rechazó una oferta de Bragantino de Brasil y de un equipo de China. Incluso de una selección asiática tuvo un llamado, pero el tema económico estaba muy lejos”, comentaron del otro lado del teléfono.



Alguien muy cercano a Alfaro, a manera de comentario y sin querer irrespetar a Junior, añade: “no creo que Junior le pague más de lo que le ofreció esa selección”.



Según las informaciones, un equipo de Italia y otra selección, esta europea, también sondearon a Alfaro, lo que deja claro que hay ofertas más llamativas que dirigir en el FPC.



Alfaro por ahora espera una oportunidad llamativa para volver a dirigir; mientras tanto, dirime con la Federación Ecuatoriana de Fútbol el pago de salarios atrasados y que no han arreglado después del Mundial.