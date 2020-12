¡Tendencia en redes! La campaña para que Borja se quede en Junior

El numeral que pide la continuidad del goleador Miguel Ángel Borja en Atlético Junior (#BorjaNoSeVa) se hizo tendencia en twitter tras el anuncio hecho por el mismo jugador, en el que informa que regresará a su club Palmeiras, luego que su empresario le informara que no efectuaría la compra.

Y es que no solo fue el pedido de navidad de los hinchas rojiblancos, también de sus compañeros que se unieron en un mismo sentir para solicitar que el goleador se quede. Willer Ditta y Teófilo Gutiérrez fueron los primeros en hacerlo.



El defensor lo hizo en twitter compartiendo una fotografía junto a Borja, donde se une al #BorjaNoSeVa.

En su publicación de instagram, Borja informa: “mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador", y agradece su paso por el club del cual se declara hincha de corazón. Entre las muchos comentarios aparecen los de sus compañeros James Sánchez, José Luis Chunga, Fabián Ángel y Teo Gutiérrez.



“Goleador usted no se va", escribió Teo, mientras que Sánchez dice: “voy con 30 petaca pa que se quede goleador".



El equipo barranquillero publicó este viernes las cifras que dejó el 2020 para Borja, quien públicamente reconoció haber cumplido su sueño de haber jugado en el club de sus amores. “Terminó como goleador del equipo en el 2020. El delantero anotó 14 goles en la Liga BetPlay Dimayor (siendo el máximo anotador), 4 en la Sudamericana, 1 en Libertadores y 1 en la Superliga Águila. ¡Qué delantero!”, destaca el club.



Cabe recordar que la cifra para hacerse a los derechos del jugador es alta: 4,3 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase. Las condiciones que puso Palmeiras fue de un mínimo de 22 goles (marcó 20 en total) o jugar el 75 por ciento de los partidos.