Juan Pablo Vargas dio detalles de su lesión: 'Un tirón o un desgarro'

Hace tan solo unas horas, Millonarios y Deportivo Pereira empataron sin goles en el estadio El Campón por la fecha 2 de la Liga BetPLay 2023-II. Entre los hechos destacados del compromiso estuvo la lesión de juan Pablo Vargas, quién cerca del final tuvo que ser reemplazado por lesión.



En el minuto 77, el defensor intentó cortar con un ataque peligroso del Pereira y cuando iba a chocar con su rival, cayó al piso con claras muestras de dolor. El mismo jugador se encargó de dar detalles de la lesión sufrida en el primer partido de Millonarios en condición de local.

“Yo creería que fue un tirón o un desgarro en el abductor, el lunes voy a hacer la resonancia para saber que es con exactitud y no tirar diagnósticos al aire sin saber de verdad que pudo ser”, dijo Vargas.



Por otro lado, el internacional con la Selección de Costa Rica destacó el trabajo defensivo realizado por Millonarios pues, a pesar de no lograr la victoria, se fue con el arco en cero. “Obviamente es importante sumar y más en casa. Defensivamente lo estamos haciendo bien y no solo los defensas, sino todo el funcionamiento del equipo”.



"Me sentí bien. Estaba haciendo un buen partido y son cosas del fútbol, uno nunca quiere lesionarse ni tener situaciones desafortunadas”, comentó sobre sus sensaciones de volver a jugar en Bogotá-



Por último se refirió a la actuación de Alex Moreno Paz, quién reemplazó a Andrés Llinás en el partido de la noche del pasado sábado y demostró condiciones. “Alex es un buen jugador, que está en una edad de constante aprendizaje. Tiene muchísimo camino por delante y tiene condiciones para ser un muy buen jugador”, concluyó Vargas, que espera por más estudios para saber su tiempo de inactividad.