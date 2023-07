Alberto Gamero reveló el alcance de la lesión de Juan Pablo Vargas

Millonarios empató este sábado 0-0 con Deportivo Pereira en su primer partido de Liga BetPLay 2023-II en condición de local. El conjunto 'Embajador' tuvo como puntos altos a Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, sin embargo, este último se lesionó cerca del final y encendió las alarmas en una defensa que ya tenía problemas.



En rueda de prensa tras el final del compromiso, Alberto Gamero destacó el trabajo realizado por sus dirigidos y felicitó al Pereira por el partido planteado en El Campín. De igual manera, se refirió al partido de Alex Moreno, quién tuvo la gran responsabilidad de reemplazar a Andrés Llinás.

Cansancio de los jugadores: En este torneo no nos vamos a meter en la cabeza que el equipo está cansado. Hoy encontramos un rival que se nos paró muy bien defensivamente y no nos dejó maniobrar en lo que queríamos hacer.



Juan Pablo Vargas: Ya el médico informó que hay que tomar una resonancia mañana; sintió algo en el aductor y habrá que esperar, pero seguramente no irá a Estados Unidos.



Estado de forma: Este equipo a medida que vayan pasando fechas, nos vamos a ir recuperando. Pero este equipo no va a bajar los brazos y hay jugadores que esperan una oportunidad.



Desempeño de Alex Moreno: Me encantó Moreno Paz porque hoy marcó dos jugadores muy complicados y lo hizo muy bien.