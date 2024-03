Juan Cruz Real, calienta que sales: candidato en grande del FPC

Desde su salida del banquillo de Deportes Tolima en septiembre de 2023, Juan Cruz Real sigue esperando una nueva oportunidad en el fútbol profesional colombiano donde tiene una importante experiencia como DT.



El argentino está actualmente sin equipo, pero esa situación podría cambiar si se da una serie de situaciones en uno de los grandes del rentado nacional.



Y es que de acuerdo al periodista Nelson Calceto Vargas, Deportivo Cali podría prescindir de Jaime de la Pava, pese a ser ratificado recientemente, y su reemplazo sería el entrenador argentino.

El comunicador añadió que la opción de traer a Cruz Real se activaría siempre y cuando De la Pava no saque adelante buenos resultados en las jornadas restantes de Liga Betplay.



Sin embargo, el periodista también aclaró que de no asumir en Cali porque De la Pava haya conseguido buenos puntos, el argentino tendría ofertas importantes para dirigir en Paraguay o Perú.



Recordemos que Cruz Real ya conoce muy bien la ciudad de Cali puesto que dirigió a América de Cali, club que sacó campeón en el torneo de 2020. Además, ha dirigido a otro grande como Junior de Barranquilla donde no tuvo un gran paso.