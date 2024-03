Regresa Andrés Rojas, Dimayor lo asignó como árbitro para la fecha 12

Dimayor dio a conocer los encargados para impartir justicia a en la fecha 12 de la Liga BetPlay, donde la máxima autoridad del balompié en el país confirmó al árbitro bogotano, Andrés Rojas, luego que el juez principal estuviese en la polémica tras cobrar un dudoso gol en el empate entre Deportivo Pereira y Junior, correspondiente a la jornada 9.

En esta ocasión, Dimayor le otorgó al bogotano el encuentro entre Alianza FC y Deportivo Pasto, más allá que aún sigue presente el error que tuvo el colegiado junto con sus compañeros en el VAR, de la cual, no fueron sancionados.

Así mismo, también en esta jornada están árbitros como Wilmar Roldán y Jhon Ospina, quienes no son del agrado de algunos hinchas del fútbol profesional colombiano, debido a las constantes decisiones y errores que han tomado en partidos anteriores.

Esta es la lista completa de árbitros para esta nueva jornada de la Liga BetPlay Dimayor.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 12



Viernes 15 de marzo

Alianza FC vs. Deportivo Pasto - Andrés Rojas (Bogotá)

Junior vs. Jaguares - Diego Ulloa (Valle del Cauca)



Sábado 16 de marzo

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima - Wilmar Roldán (Antioquia)

Atlético Bucaramanga vs. La Equidad - Wander Mosquera (Antioquia)

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional - Jhon Ospina (Quindio)

​Independiente Medellín vs. Once Caldas - Luis Matorel (Bolívar)



Domingo 17 de marzo

Envigado vs. Millonarios - Lizmaír Suárez (Bolívar)

Deportivo Cali vs. Patriotas - Bismarks Santiago (Atlántico)

​Fortaleza CEIF vs. América de Cali - Jorge Duarte (Santander)

Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas - José Ortiz (Norte de Santander)