El análisis de Juan Cruz Real: ‘Tuvimos las opciones más claras’

Juan Cruz Real resaltó que quedó conforme, más no contento, por lo que fue finalmente el resultado en el Metropolitano, al mismo tiempo que elogió el magnífico cobro de tiro libre de Sebastián Viera en el minuto 87, que le dio el triunfo al Junior de Barranquilla sobre América de Cali.

Sobre las dificultades que le produjo a Junior en el primer tiempo, el entrenador argentino sostuvo: “Sobre la expulsión, no vi la jugada más allá de que pudo ser expulsión o no, creo que el equipo estaba haciendo un buen partido, después de la expulsión no pudimos hacer la presión porque es lógico, jugando 10 contra 11; creo que el equipo aguantó bien ese momento hasta que viene la expulsión de Junior, me da la sensación que en líneas generales, jugando con las bajas que tuvimos y realmente la entrega que tuvieron mis jugadores, la predisposición, me parece que las más claras del partido las tuvimos nosotros, pienso que merecimos más de lo que nos llevamos, creo que al final Viera hace un gol de otro partido, felicitaciones porque es uno de los mejores ejecutores del fútbol colombiano, pero me voy con buenas sensaciones de mi equipo, porque cuando jugamos como equipo así vamos a ser duros posiblemente para cualquier y mis jugadores estuvieron a la altura del partido para jugar acá con bajas, ante una de las mejores nóminas del país, así que estoy conforme, contento no, porque no ganamos, conforme con lo que hicieron los jugadores ”.



En cuanto a los cambios realizados, si fueron tardías, sostuvo que “las variantes se hicieron en el momento en que se tenían que hacer, los que lo estaban haciendo en general lo hicieron bien, necesitábamos unas variantes, energía más fresca, necesitábamos algunos retoque en el equipo, creo que la actitud general fue muy buena, se hizo un buen partido acá en Barranquilla nuevamente, no estamos contentos porque lo queríamos ganar, pero creo que el equipo fue muy competitivo y teniendo en cuenta que no estábamos con todos, no tenemos una nómina extensa, , tenemos una nómina de calidad, no extensa, y hoy teníamos bajas importantes, en ese sentido me quedo muy conforme con el esfuerzo que han hecho los jugadores, van dos partidos, hay que pensar en lo que viene y darle para adelante, seguir progresando como intentamos siempre”.



Sobre la intención que tuvo con ubicar a Pablo Ortiz como lateral, a Kevin Andrade como central y dejar a Ramos en el banco, explicó que “la presencia de Ortiz tenía que venir con lo que nosotros consideramos que era este partido, tenía un jugador como Andrade de más altura por el tema de los delanteros de Junior y la verdad creo que hasta la expulsión el equipo estaba haciendo un muy buen partido, pero con la expulsión bajamos un poco. En el caso de Adrián lo estamos llevando despacio, consideramos con él que estaba para 30 o 35 minutos, entró bien, terminó bien y seguramente irá buscando su mejor ritmo para lo que viene, incluso siempre hablamos con él y pensamos en el semestre, no en un partido, es importante que él se vaya sintiendo bien y vamos ganando minutos con el correr de los juegos”.



Finalmente, se refirió al reacomodo que hizo con los hombres que tenía en cancha: “Con los jugadores que estaban nos pareció que ese reacomodamiento estaba bien, Quiñones ha jugado de lateral izquierdo, me parece que el equipo en el primer tiempo trabajó bien el hombre de menos, después quedamos en igualdad numérica y el equipo lo hizo bien. En el primer tiempo fuimos eficientes, las más claras las tuvo América, sí nos faltó la eficacia, si contabilizamos las opciones que tuvimos fueron más claras que las del rival, nos faltó eficacia para finalizar las jugadas”.



El próximo miércoles (8:10 p.m.) el conjunto escarlata recibirá al Bucaramanga, obligado a sumar los tres puntos para ascender en la tabla, en la que ocupa la casilla 14 con apenas 1 punto.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces