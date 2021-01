Junior venció 2-1 al América de Cali y consolidó su liderato en Liga

En un partido vibrante, Junior derrotó 2-1 este sábado al América de Cali en el Estadio Metropolitano por la tercera fecha y confirmó su liderato en la Liga BetPlay I-2021 con puntaje perfecto.

La anotación de Miguel Borja y el golazo de tiro libre del arquero Sebastián Viera que determinaron el triunfo rojiblanco le dieron la mayor alegría al técnico Amaranto Perea, que justamente celebraba su cumpleaños 42. Mientras tanto, los ‘diablos’ –a falta del juego aplazado con Patriotas– se quedaron con apenas 1 punto en la casilla 14 del certamen.



El conjunto vallecaucano salió a presionar al ‘tiburón’ y lo ahogó durante una buena parte del primer periodo, generando dos llegadas al pórtico. Santiago Moreno tuvo la inicial a los 4 minutos, pero remató de zurda sin potencia, a las manos de Sebastián Viera. Después, Luis Sánchez probó los reflejos del uruguayo a los 13 con un derechazo.



Lamentablemente, en el momento en que mejor trabajaban los rojos en la cancha, el central Kevin Andrade cometió una falta reprochable, un pisotón sobre ‘Teo’ Gutiérrez sin ninguna necesidad, y se fue expulsado a los 18 minutos, después de que el árbitro antioqueño Jorge Tabares revisó el VAR.



Eso obligó a que Juan Cruz Real modificara su libreto, bajando a Daniel Quiñones como lateral izquierdo y a Pablo Ortiz a su posición natural de zaguero, así como a Luis Sánchez unos metros atrás para establecer un claro 4-2-2-1.



El jugador de menos lo sintió el visitante, que hasta ese momento controlaba el esférico en la mitad, sin permitirle a Junior hacerse al útil para inquietar a la defensa roja. Hinestroza, Pajoy, Teófilo y Borja eran convidados de piedra ante el buen accionar del bicampeón colombiano, aunque después fueron más protagonistas en la generación de ideas.



Danny Rosero se barrió sobre Moreno cometiéndole falta antes de entrar al área, pero el juez no la dio, provocando el reclamo del entrenador escarlata.



Un planchazo de Juan David Rodríguez sobre Rafael Carrascal hizo que Tabares mostrara la segunda roja del partido a los 28 PT al volante juniorista, quedando ambos con 10 hombres.



La primera aproximación del anfitrión se dio al minuto 37, cuando ‘Teo’ Gutiérrez centró y Miguel Borja remató, pero Joel Graterol sacó el balón por encima del horizontal.



Hinestroza ganó la última línea en un veloz contraataque, le centró a Borja, pero el delantero ‘tiburón’ desperdició ante Graterol en la más clara del cuadro ‘ñero’ sobre los 46.



Junior se puso arriba en el marcador a los 3 minutos del complemento tras un centro de Viáfara, que dejó atrás a Quiñones, metió el centro templado y Borja les ganó en el cabezazo a Jerson Malagón y Cristian Arrieta para vencer a Graterol.



Adrián Ramos entró a los 10 minutos por el peruano Aldaír Rodríguez, quien todavía no ratifica la razón de su venida a Colombia. En una acción a los 13 le dejó el balón a Luis Sánchez, quien remató desviado ante Viera en la presencia más profunda del cuadro forastero.



Pablo Ortiz se levantó en un frentazo, pero desvió el esférico a los 27. La entrada posterior de Émerson Batalla tampoco fue importante ante un Junior que a pesar de tener tanto jugador de ataque no fue contundente.



Didier Moreno perdió un balón con Santiago Moreno fuera del área, el extremo hizo la pared con ‘Adriancho’ y con un zurdazo ajustado a la mano ídem de Viera consiguió el empate a los 33, resultado justo por la mejoría que había tenido el elenco escarlata en el segundo tiempo con los ingresos de Ramos y Émerson Batalla.



Una falta de Pablo Ortiz en el minuto 41 en el borde del área generó un tiro libre que cobró como los dioses Sebastián Viera al ángulo superior derecho del arco de Graterol y decretó el 2-1. Golazo que desenredó un partido que se le estaba complicando al Junior.



Sobre los 45, un contraataque del local derivó en una falta inexistente de Giraldo sobre Fuentes, el árbitro Tabares dio penalti, pero lo llamaron a mirar el VAR, retractándose de su decisión. Ganó el conjunto ‘tiburón’ y mira a los demás desde la parte alta con 9 puntos.



En la cuarta fecha de la Liga, América recibirá al Bucaramanga el miércoles 3 de febrero (8:10 p.m.), mientras que Junior visitará a Equidad ese mismo día (2:00 p.m.).

Síntesis:



Junior 2-1 América de Cali



Junior: Sebastián Viera (8); Fabián Viáfara (5), Danny Rosero (6), Germán Mera (6), Gabriel Fuentes (6); Fabián Ángel (6), Juan David Rodríguez (SC), Freddy Hinestroza (6), John Freddy Pajoy (5); Teófilo Gutiérrez (6), Miguel Ángel Borja (7).



Cambios: Larry Vásquez (5) Freddy Hinestroza (24 ST), Didier Moreno (5) por John Freddy Pajoy (24 ST), Marlon Piedrahita (SC) por Fabián Ángel (38 ST), Carmelo Valencia (SC) por Miguel Borja (45+4 ST).



D.T.: Amaranto Perea.



América de Cali: Joel Graterol (6); Cristian Arrieta (6), Jerson Malagón (5), Kevin Andrade (SC), Pablo Ortiz (4); Luis Alejandro Paz (6), Luis Sánchez (6), Rafael Carrascal (7), Daniel Quiñones (5), Santiago Moreno (7); Marco Aldaír Rodríguez (4).



Cambios: Adrián Ramos (6) por Marco Aldaír Rodríguez (10 ST), Nicolás Giraldo (6) por Daniel Quiñones (10 ST), Émerson Batalla (6) por Luis Sánchez (20 ST), Rodrigo Ureña (6) por Rafael Carrascal (20 ST),



D.T.: Juan Cruz Real.



Goles: 1-0: Miguel Ángel Borja (3 ST, de cabeza). 1-1: Santiago Moreno (33 ST). Sebastián Viera (42 ST, de tiro libre).



Amonestados: Gabriel Fuentes (23 PT), por Junior. Luis Alejandro Paz (12 PT), Pablo Ortiz (41 ST) por América.



Expulsados: Kevin Andrade (18 PT) por América. Juan David Rodríguez (28 PT) por Junior.



Partido: Vibrante



Figura: Sebastián Viera (8).



Estadio: Metropolitano, de Barranquilla



Asistencia: Sin público



Árbitro: Jorge Tabares (6).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces