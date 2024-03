El DT que le habría dicho No a Deportivo Cali: ¿qué candidatos quedan?

Deportivo Cali aceptó la renuncia de Jaime de la Pava, quien decidió hacerse a un lado por culpa de los malos resultados, y ahora, mientras le encarga de manera interina el cargo a Hernando 'Cocho' Patiño, examina hojas de vida para DT en propiedad.

El problema, como lo ha dicho el presidente Guido Jaramillo, es que debe ser un entrenador con experiencia y habilidad probada para casos críticos como el del equipo azucarero, tan comprometido en la lucha contra el descenso, pero que se acomode a un presupuesto muy reducido pues la crisis financiera es asfixiante.

Así las cosas, los candidatos han empezado muy ambiciosos y luego se han ido descartando. Por ejemplo, de pensar en Armando 'Piripi' Osma, Lucas González o Lucas Pusineri, ahora se ha ido hablando de José 'Cheché' Hernández o Flavio Robatto.

Esa restricción económica es un primer obstáculo para muchos que quisieran aventurarse en un histórico con dificultades, pero para algunos candidatos no es la razón fundamental para decir 'no, gracias'.

Un entrenador que llegó a interesar mucho fue el argentino Juan Cruz Real, campeón con América de Cali pero ya no tan exitoso después en Junior y Deportes Tolima. Su perfil encajaba pensando en un proyecto a largo plazo, pero de repente se descartó. ¿Por qué?

Según reveló Antena 2 Cali, "Cruz Real le comunicó a las directivas que solamente estaría dispuesto a dirigir al América".

De esta manera, la lealtad al vecino de enfrente sería un asunto más a considerar de parte de algunos opcionados y habría que ver si aplicaría también para Lucas González, quien sorpresivamente fue despedido del mismo América pero ha dicho que, en otras condiciones, volvería encantado.

Siguen siendo más las dudas que las certezas sobre el sombrío futuro de un Deportivo Cali que vive hace meses una situación crítica, sin una pronta solución a la vista.