Cali toma decisiones: DT interino, el número 9 y la crisis financiera

Deportivo Cali pasa la dolorosa página de la renuncia de Jaime de la Pava por culpa de los malos resultados y ya ha empezado a tomar decisiones para un futuro que obliga a ganar, casi al precio que sea, para salir del compromiso con la zona del descenso.

Después de cuatro horas de reunión, el comité ejecutivo tomó decisiones urgentes y se dio tiempo para lo importante.



"En principio tomamos la opción de Hernando 'Cocho' Patiño, Álvaro 'Caracho' Domínguez y el profe Jonathan desde la preparación física, desde hoy trabajan en reacondicionamiento", anunció el presidente Guido Jaramillo en Win Sports.



Sobre el DT en propiedad, el dirigente dijo que se van a tomar el tiempo necesario: "Tenemos algunas hojas de vida que vamos a revisar en el comité esta semana, nos dedicaremos exclusivamente a eso, no vamos a correr, es más una limitación de índole presupuestal".

Sobre la base de un DT no muy costoso, otros detalles pesarán: "Hay un perfil que se debe buscar por el momento que vive el Deportivo Cali, necesitamos un cambio en el modelo para sumar puntos. Luego el acompañamiento para los canteranos porque Cali necesita venta de jugadores para solventar la situación financiera, por el técnico debe escoger de la cantera jugadores que pue puedan servir", dijo el directivo.



Otro tema que se contempló es el reemplazo de Luis 'Chino' Sandoval: "Estamos hablando de la posición del 9, otro tema a resolver a corto plazo", aceptó Jaramillo, mientras está en el aire el posible regreso de Freddy Montero, aunque antes había dicho que depende básicamente de encontrar un patrocinador que ayude a pagarlo.



A de la Pava, en todo caso, lo tienen en el radar y no desaprovechan su experiencia: "Con el cuerpo técnico hablamos mucho de la situación, ellos nos decían que la plantilla es muy fuerte, con mezcla de experiencia y juventud, hicimos un plan de trabajo y el se comprometió a que si no se daban resultados él daría un paso al costado, los jugadores estaban comprometidos pero esto es de resultados y no los logramos para estar en este momento entre los ocho. El profe fue consciente de eso. No habíamos estudiado otra hoja de vida porque considerábamos que con él podíamos salir adelante", concluyó.