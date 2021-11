Osorio contra sus detractores y la clasificación de América de Cali

América de Cali se clasificó milagrosamente a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021 y el cumplimiento de ese objetivo garantizó la continuidad de Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico.



El entrenador risaraldense compareció ante los periodistas para salir al corte de algunos comentarios en redes sociales que le pusieron dudas a la clasificación escarlata, especialmente a la holgada victoria en Pereira y a la victoria en el último minuto de Huila sobre Envigado, equipo al que le anularon dos acciones de gol.



Osorio señaló que “me gustaría aclararles y dejarles muy claro a todos, sobre todo a aquellos malintencionados, que de parte de América no hubo un llamado a ningún club ni para incentivarlos por ganar, ni mucho menos, imposible de aceptar otro resultado u otra situación. Nosotros nos aferramos, dedicamos, nos ocupamos de ganar nuestro partido contra el equipo revelación de este torneo, y como suele ocurrir, que el de arriba barajara y barajó a favor nuestro. Entonces no tengo más que palabras de orgullo, de felicitación para todos los jugadores nuestros, para todos los que hacen parte del proyecto América, creo que el domingo ganamos de una manera contundente, clara, justa, creo que no hay la menor duda de la clasificación nuestra”.



Al mismo tiempo reconoció que “en cuanto a mí, lo más importante era la continuidad del proyecto América, creo como lo he manifestado a la gente muy cercana a mí, es un proyecto muy lindo, un proyecto al cual los jefes, tras la venta de cuatro de nuestros mejores jugadores en torneos anteriores, se le prestó mucha atención a la sede. Creo que América en dos o tres meses va a tener una de las mejores sedes del fútbol colombiano, tres canchas, un centro de alto rendimiento. En este momento creo que somos el único equipo de Suramérica que monitoreamos el descanso de nuestros jugadores, el sueño, con los relojes que hemos adquirido y que los muchachos, sobre todo el equipo profesional, liderado por Adrián (Ramos) han creído en esto y creemos que vamos a ser pioneros en ese aspecto en el fútbol colombiano y suramericano”.



Osorio agregó que también está entre sus planes “ser los primeros en reconocer que el sueño y la nutrición son los pilares para poder tener un proyecto a futuro. Me parece que la continuidad nuestra, de una manera genuina y sin ningún tipo de agrandamiento ni autoprestigio, estamos en un proyecto que va a servir de modelo para el fútbol colombiano a futuro. Lo más importante es tener unas instalaciones con canchas y con un centro de alto rendimiento, de no haber logrado nosotros seguramente el paso a las finales, el cuestionamiento sería muy grande. Me alegra más que por mí, por mis jugadores, por mi gente, por mi familia, por América, un club con una gran historia que se está transformando y tratando de convertir en un club grande, allí hay una pequeña diferencia, o una gran diferencia, depende de cómo se quiera ver. Creo que era muy importante estar en las finales, se logra ese gran objetivo y a partir de ahora creo que es otro tipo de competencia”.



El conjunto rojo iniciará los cuadrangulares como local ante Millonarios, pero sigue en búsqueda de estadio. Por ahora está descartado El Centenario, de Armenia, y queda el Palogrande, de Manizales, como segunda opción. El zaguero central será una de las bajas, ya que completó cinco tarjetas amarillas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces