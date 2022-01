Discrepancias entre Tulio Gómez y Osorio: ¿se va el DT de América?

Las alarmas se encendieron este martes en Cali, en la afición del América. En la noche, el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez informó que Juan Carlos Osorio tenía dudas sobre su continuidad como director técnico escarlata y expuso los motivos de su inconformismo.



“El técnico se debate en lo siguiente: lo que le traen (refuerzos), no es lo que él quiere; lo que él quiere, no se pudo. Y él tiene esta disyuntiva: ‘o me quedo con lo que me están trayendo, porque quiero triunfar en América; o no me arriesgo, porque tengo muchas cosas en contra, y mejor doy un paso al costado’”, informó Vélez en ESPN.



Así, este miércoles Antena 2 Cali buscó a Tulio Gómez, máximo accionista del América, para que diera luces sobre los deseos de Osorio de salir o continuar en América.



“Los voy a poner en contexto, porque hubo un rifirrafe entre el técnico y el Comité Deportivo. Nosotros desde hace dos meses venimos trabajando, revisando la nómina que tenemos, viendo que jugadores había que renovar y cuáles deberíamos traer. Ahí tuvimos discrepancias con Míster Osorio; discutimos y alegamos”, confesó Tulio en la entrevista.



El dirigente aclaró que “no hubo ninguna pelea, tampoco maltratos ni machete, no. Discrepancias y quedamos distanciados. Porque el profesor tiene unos conceptos, que se los respetamos pero que no los compartimos. Eso fue lo que pasó”.



Sin embargo, Tulio Gómez tiene claro que el técnico no se va de América, por las conversaciones que han tenido y por el respaldo que le dará a su entrenador.



“Aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas con el entrenador, lo vamos a respaldar a muerte hasta el último momento, que si Osorio se va, no sé, hay que preguntárselo a él. Osorio dijo que él no es de los que sale corriendo”, comentó.