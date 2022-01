¿Se cansó Juan Carlos Osorio en América? Su continuidad está en duda

Las señales que le llegan a Juan Carlos Osorio, por parte de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, son claras. El respaldo al director técnico es superficial, pues no se ha hecho lo suficiente para contratar los jugadores que pidió el risaraldense. Así, su continuidad está en duda.



De la lista de refuerzos que pidió Osorio para el América 2022, ninguna operación fue cerrada. Los jugadores que han llegado no tienen el beneplácito del entrenador, y antes de arrancar la Liga BetPlay I-2022, el DT baraja la posibilidad de dar un paso al costado.



La versión, que ya circulaba en Cali en las últimas horas, fue confirmada por el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez en ESPN. ”A esta hora, la continuidad de Juan Carlos Osorio en América no está clara”, manifestó.



“El técnico se debate en lo siguiente: lo que le traen (refuerzos), no es lo que él quiere; lo que él quiere, no se pudo. Y él tiene esta disyuntiva: ‘o me quedo con lo que me están trayendo, porque quiero triunfar en América; o no me arriesgo, porque tengo muchas cosas en contra, y mejor doy un paso al costado’”, informó Vélez.



La decisión la tomará el mismo Juan Carlos Osorio. Su permanencia es cada vez más complicada, pues desde finales de 2021 los hinchas no le han hecho fácil su estadía en la capital del Valle del Cauca; solo el espíritu deportivo, y la ambición de recuperar su prestigio en el fútbol colombiano, sería la única motivación para permanecer en el club escarlata.