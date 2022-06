¡'Trapos al sol'! Osorio le respondió a Tulio Gómez con otro sablazo

Luego que Tulio Gómez criticara sin piedad a Juan Carlos Osorio por sus decisiones en América, haciendo referencia a la escogencia de los jugadores que firmaron el reciente fracaso, el entrenador le respondió sin titubeos al directivo. Todo se dio en medio de una charla con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio. El rifirrafe continúa.

"A mí me parece, para empezar, que es un tema superado de parte mía. Ya que me lo preguntan, cuando a nosotros nos tocó elegir se nos dijo este es el presupuesto que hay, muy diferente a lo que él me propuso cuando vino a convencerme de que me debía ir a trabajar para su club, estando allá la realidad era otra. Nosotros elegimos jugadores de acuerdo a ese presupuesto", dijo Osorio.



"Que yo escogí jugadores malos, muy debatible. Yo escogí bajo un presupuesto. Que él continúe con esa situación, queriendo a través mío justificar todas las malas decisiones y sus equivocaciones, pues está bien. En este país estamos acostumbrados a eso. Para las verdades el tiempo", agregó el entrenador.



Javier Hernández Bonnet le preguntó a Osorio sobre el tema Jeison Lucumí, quien ahora brilla con Deportes Tolima. "¿Usted no carga con el pecado de Lucumí?", le preguntó el periodista. "(Risas) Imagínese esa. Cuando llegamos a América, Jeison y Joao (Rodríguez) supuestamente estaban perdidos, jugaba siempre Duván Vergara. El América decide sacarlo, nunca sugerimos que saliera Duván. Fue decisión del club. Empezamos a poner a Jeison y lo tratamos como interior y con su esfuerzo retomó ese nivel. Al momento de renovarlo, Pompilio me vino a regañar a mí que cómo íbamos a dejar salir a Jeison y le dije que la única era hablar con los que toman la decisión. Pero que por dinero tenía que salir".



Finalmente, Osorio dijo que "el señor dueño todavía quiere seguir sustentando los desaciertos en nosotros y en mí concretamente. Eso para mí ya pasó de moda".