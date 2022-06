Duro sablazo de Tulio Gómez: 'escogió jugadores muy malos, chupadores'

Tulio Gómez, máximo accionista de los 'Diablos Rojos', dialogó con Zona Libre de Humo sobre el proyecto deportivo que espera sacar a flote con Alexandre Guimaraes y dejó ver que no olvida el reciente fracaso de Juan Carlos Osorio. Tulio no se repone a la temporada que firmó el 'míster'. Lo que sí dijo fue que el equipo femenino, finalista de la liga colombiana, está sacando la cara por el club.

"Esta campaña tan mala no la tapa nada, solo un titulo", declaró Tulio sin titubear. "No hay pretextos, fracasamos, hoy gracias a Dios las mujeres están sacando la cara", dijo con orgullo sobre el equipo de Andrés Usme, que de la mano de Catalina Usme y Carolina Pineda regresó a una final y buscará su segunda estrella ante el Deportivo Cali.



"Yo tenia mucha ilusión con la llegada de Osorio, que íbamos a dar un salto de calidad, pero esa apúntemela a mí, fue un fracaso. La verdad es que Osorio escogió jugadores muy malos, chupadores, jugadores que se quisieron congraciar con el técnico. No entrar a los octogonales fue un fracaso, nos deja de entrar mucha plata", agregó el directivo.



Tulio Gómez se refirió a lo que será el segundo semestre de 2022, en el que América espera repuntar. Esta semana el equipo, de la mano de Alexandre Guimaraes, inició la pretemporada. "Podemos garantizar que vamos a trabajar para tener un equipo mejor y que el 2023 sea un gran año para América de Cali. Queremos tener un equipo de hombres no de nombres, o sino montamos un museo con las figuras del pasado".