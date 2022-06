Juan Cruz Real sin creerle a los rumores: ‘no le tengo miedo a nada’

Los días en el entorno de Junior no son los mejores. La eliminación en Sudamericana y los resultados recientes en la Liga, ponen en tela de juicio la continuidad del técnico Juan Cruz Real. Han pasado dos fechas de cuadrangulares, donde los barranquilleros apenas llevan un punto, siendo conscientes de que, contra Millonarios, es obligatorio sumar.

Luego del partido con Bucaramanga y con la mente en los embajadores, el técnico Juan Cruz Real habló con los medios de comunicación “cuando uno está en un equipo grande, el primer día que empieza a trabajar sabe que tiene seis semanas, y que cuando pasa el segundo partido te puedes ir al otro día. Yo cuando estuve en América me echaron 10 veces durante el semestre, los medios, la gente. Terminamos siendo campeones. Ustedes saben que cualquier proceso que busque ser exitoso debe tener un tiempo”.



“Independiente de lo que pase, cinco meses, no es tiempo, hay equipos en el torneo que así lo demuestran” agregó y aprovechó para valorar el trabajo del técnico de Millonarios “Yo valoro mucho lo que hace el profesor Gamero, me gusta su trabajo. Él en el primer semestre no clasificó a los 8, pero le dieron continuidad”.



También aprovechó para despejar dudas, sobre una posible salida del club “Una información que me llegó es que yo estaba junto con los dirigentes, yo con ellos hablo siempre. Estoy agradecido con la familia Char, cuando dijeron que estaba reunido con ellos, estaba en el hotel. Díganle la verdad a la gente, porque sino, están diciendo cualquier cosa. El día que me tenga que ir, me voy tranquilo. Yo me quiero quedar largo tiempo, pero si la directiva decide que me tengo que ir, me voy. Quédense tranquilos porque lo van a saber”.