América de Cali tomó un respiro este jueves en el cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021 en la cuarta fecha y luego de vencer 2-1 a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero en el último minuto de adición, sumó 6 unidades y quedó a 2 del Tolima, que empató 1-1 con Millonarios en Bogotá.



Precisamente el cuadro ‘vinotinto y oro’ será el rival de los escarlatas este domingo en Cali, donde los ‘diablos’ aspiran a conseguir otro triunfo que los deje líderes de la llave, también por encima del conjunto ‘embajador’.

Juan Carlos Osorio se refirió a las dificultades que experimentó su equipo para conseguir los tres puntos: “Hay hechos concretos, neutros y reales, y es el hecho de que ganemos el último partido. ¿Cómo interpretarlo? Para empezar y darle crédito al rival, por el ‘Fair Play’, por la Liga y los acontecimientos de los últimos días esto le viene muy bien al fútbol colombiano, un equipo que sin ninguna posibilidad nos gana de local, complica aquí de visitante y se van hasta el final, ahora, creo que re reconociéndole al rival lo que hizo, también tengo que reconocerles a mis jugadores”.



Agregó que “no es casualidad los datos que me compartió (Pompilio) Páez al final del juego, muy claro y obvio. Le sumaría que 63% de posesión para nosotros, 37% para ellos, le sumaría que nuestra posesión fue en campo del adversario y eso es muy difícil de no equivocarse, irremediablemente estábamos expuestos a una o dos transiciones del rival y se las gestionamos bien, 24 remates nuestros contra 9 de ellos, 10 al arco nuestros y 3 de ellos, creo que fue claro y contundente, un partido muy merecido de parte nuestra, me deja como gran reflexión que en Colombia todavía no apreciamos cuando un equipo trata de controlar el juego a través de disponer de la pelota, no arriesgar el juego a un golpe por golpe, y acelerar los pases, la posesión, arriesgar y que el rival en cualquier momento, un rival sin mucho que perder y todo por ganar, se encuentra con un equipo con la obligación de ganar y jugar a ganar atacando, y ese es un escenario completamente diferente”.



También sostuvo que “de parte mía para los muchachos mis felicitaciones, estoy orgulloso de ellos, competimos muy bien y le llevamos el juego de todas las maneras posibles, nos equivocamos por la ansiedad de marcar el segundo gol e ir al próximo partido con ilusiones, destaco la labor de todos, me parece que el equipo tuvo un gran rendimiento hoy”.



Acerca de la reacción del equipo después del gol de Alianza y las variantes que realizó, Osorio dijo que “en el fútbol colombiano y sin faltarle el respeto a nadie, creo que somos el único club que cambia y les da oportunidad a los cuatro extremos que tenemos, por decisión nuestra, hoy les tocó iniciar a Joao y a Émerson, los dos vienen pasando un muy buen momento, ese tipo de cambios nominales y es bueno para el club tener esa gran posibilidad para los últimos 30 minutos, no es casualidad, por allí me acuerdo mucho de mi viejo que los partidos también se pueden ganar en los últimos 30, 20 o 15 minutos, es fruto del trabajo, de mantener la idea de juego y al final el fútbol nos premió, y premió a los muchachos. Estamos muy contentos por ellos”.



Sobre las variantes nominales que realiza habitualmente, expresó: “Para estos seis partidos en menos de cinco días de recuperación, para poder estar recuperados totalmente, hemos decididos mantener a la defensa y alternar a los porteros cada dos partidos, y en cuanto a los extremos, ellos saben que pueden iniciar cualquiera de los cuatro, todos cumplieron, saben, lo conocen muy bien y casi consensuado que dos inicien y dos rematen el juego. Uno de los objetivos nuestros era ir a un torneo internacional, estamos muy orgullosos de haberlo logrado y nos vamos a preparar de la mejor manera para representar muy dignamente a América, sino al fútbol colombiano”.



En cuanto al próximo partido y lo que hay que mejorar ante Tolima, dijo que “sinceramente me parece que estamos en un país con una democracia supuestamente marcada y todos están en derecho de reprochar, hay que diferenciar cuando el equipo merece, como hoy, el apoyo total de la hinchada, que al final se manifieste como quieran y contra quién quieran, en este caso contra mí, pero creo que le juega una mala pasada a los muchachos, porque indiscutiblemente cuando uno está arriba en el marcador y quiere minimizar las transiciones defensa-ataque del rival, hay dos maneras de hacerlo: : Una es con secuencias largas de pases, y alcancé a contar 22 pases, en otra oportunidad 17 pases, y se notaba la animosidad de la hinchada, y eso no le hace bien al equipo, independientemente de que me consideren a mí el culpable o no. En Colombia no hay ningún equipo que complete 10 pases consecutivos en campo contrario, y si se da es esporádicamente, es como una idea muy difícil de entender para mucha gente y está bien, no estoy acá para ser el defensor de nuestra idea de juego, pero esa es nuestra idea; y una cosa es jugar a lo que salga, a lo que se dé, y otra controlar el juego a través de disponer de la pelota”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces