Análisis: América pasó del desespero a la euforia en tiempo de adición

La historia parece repetirse. Tal como ocurrió en la fase regular, cuando se clasificó en la última fecha, América de Cali revivió este jueves en el cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021 en la cuarta fecha y con su triunfo 2-1 en el minuto 95 sobre Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero.



Con 6 puntos, el conjunto escarlata quedó más cerca de Tolima y Millonarios, que se enfrentaban luego en El Campín.



Para FUTBOLRED estos fueron los aspectos más relevantes de la victoria de los dirigidos por Juan Carlos Osorio y los puntos que le siguen afectando.



Salió en busca de los tres puntos: El resultado final premió al equipo que hizo más por el triunfo, aunque a veces equivocó el camino para llegar a la portería de José Luis Chunga, que estuvo inmenso.



Adrián Ramos, Emerson Batalla, Carlos Sierra, Joao Rodríguez, y Jeison Lucumí y Larry Angulo estuvieron siempre dispuestos a buscar el arco rival, en una buena cantidad de oportunidades, aunque no estuvieron claros.



Por largos tramos no pudo descifrar el planteamiento defensivo de Bodhert: América fue pródigo en generación de jugadas ofensivas, pero el partido resultó muy cerrado por la cantidad de hombres que puso Hubert Bodhert en sus bloques de contención para evitar que el balón llegara limpio a las manos de Chunga.



América intentó por las bandas y también por el centro, pero se equivocó al levantar el balón con frecuencia frente a una defensa de buena talla que se dio un festín.



Chunga evitó que su valla fuera vulnerada en varias ocasiones: Si hay un responsable de que el partido no tuviera más goles en favor de América fue José Luis Chunga. El guardameta aliancista dio muestras de sus reflejos tanto a ras de piso como en los balones aéreos.



Sigue descuidándose en el fondo: La necesidad del triunfo y las ganas de encontrar el gol de la victoria hizo nuevamente que América se regalara en defensa y quedara a merced de las transiciones de jugadores muy rápidos como Bayron Garcés, Estéfano Arango, Brayan Gil y Edwin Torres.



Afortunadamente para el equipo escarlata, ellos no tuvieron serenidad para haber marcado un gol en momentos en que la ansiedad se apoderó de los diablos y habían ido en busca del arco de Chunga.



Tres puntos que lo dejaron con vida: Los diablos sabían que no podían dejar escapar más puntos ante el rival aparentemente menos complicado del grupo y haber ganado es un cilindro de oxígeno para seguir respirando y buscar el próximo domingo en el Pascual ante el Tolima una nueva victoria que los mantenga vivos en la ilusión de llegar a la final.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces