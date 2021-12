‘Me equivoqué en la elección del once y en la estrategia’: Osorio

América de Cali tuvo su segunda derrota consecutiva en el cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021, al caer 2-1 ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja y complicó su futuro en la llave, aunque al final se vio favorecido por el empate 1-1 entre Tolima y Millonarios en Ibagué.



De esa forma, quedó con 3 puntos, a 1 de Millonarios y a 4 del Tolima, que mantuvo el liderato y la primera opción de avanzar a la final.

De nuevo, el técnico Juan Carlos Osorio se hizo responsable de la mala elección del equipo inicialista y de la estrategia utilizada.



En la rueda de prensa posterior al encuentro se refirió a los errores puntuales de su conjunto en este compromiso: “Nuestras organizaciones tanto ofensivas como defensivas intersectoriales no nos dieron ningún fruto, lo que buscábamos con la interiorización de uno de los laterales y el descenso del ‘9’ o de Deinner de extremo tampoco nos dio resultado. Al final creo que el rival hizo lo necesario para llevarse los tres puntos, felicitarlos por los tres puntos, nosotros a tratar de seguir mejorando en nuestra idea de juego”.



Sobre la falta de presencia en ataque en el segundo tiempo afirmó que “me parece que hay que analizar las sustituciones desde el punto de vista si fueron estructurales o nominales, fueron nominales, extremo por extremo, interior por interior, el hecho de que nos llegáramos con la misma profundidad, en ningún momento el objetivo cambió, siempre fue ir al frente y buscar el resultado”.



Sobre lo que les ha ocurrido recientemente con dos derrotas como visitantes, dijo que “esperábamos una muy buena reacción del rival con dos derrotas anteriores y creo que encontraron ese factor extra como para imponerse en el juego, competir bien, buscar el partido, tirar la pelota arriba, porque nunca tampoco fueron superiores en las secuencias largas de pases de tercio medio ni en el inicio de la salida, pero al final supieron encontrar ese factor extra de ir a disputarla arriba y nosotros fuimos muy vulnerables en ese aspecto”.



Acerca de por qué no pudo encontrar la diferencia frente a un equipo que había sido goleado en las dos fechas pasadas, expresó que “creo que me equivoqué en la elección del once y me equivoqué en la estrategia del partido, al final yo soy el único responsable de la derrota hoy”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarce