Jugador de Cali destapó todo por falta de pagos: ‘Falsas promesas’

Deportivo Cali terminó la temporada de Liga BetPlay 2023-I este miércoles 17 de mayo contra Boyacá Chicó y pese a que el conjunto azucarero tuvo chances de clasificar hasta la penúltima jornada, los futbolistas decidieron hacer un parón en símbolo de protestas por no pago de salarios.

En el último partido de Liga que quedó sin goles contra los ajedrezados, Cali tuvo que salir con una nómina mixta, luego de que algunos titulares decidieran no presentarse en símbolo de protesta por las más de cuatro quincenas que les deben.



Después de finalizada la temporada regular, los futbolistas salieron a vacaciones y se fueron sin pagos, por lo que algunos ya decidieron dar un paso al costado como el arquero Kevin Dawson, quien decidió no continuar para el próximo semestre.



Con respecto a esa compleja situación económica que vive el club, el jugador Jhon Vásquez, uno de los titulares que jugó, dialogó con Zona Libre de Humo y mencionó que es “triste” lo que están pasando.



“La verdad esto es algo muy complicado y triste, saber que tantas cosas que te pasaron, que jugamos, que no jugamos, que les vamos a pagar que ya les pagamos que revisen y puras mentiras es algo triste”, dijo contundente Jhon Vásquez.





​Añadiendo a lo sucedido contra Boyacá Chicó donde algunos no jugaron, explicó que él decidió entrar a la cancha por el cariño a la institución y respeto a la hinchada.



“Estábamos concentrados en la mañana y que sí vamos a jugar, que no. De mi parte, yo jugué por agradecimiento al club por estos tres años y por el cariño que le cogí, de igual manera, estas fueron decisiones que se tomaron en lo grupal, tuvimos tres reuniones entre nosotros mismos en la mañana y la decisión final, que era a las dos de la tarde, se decidió jugar por la hinchada por el profe y por nosotros mismos”, mencionó Vásquez.



Igualmente, explicó qué pasará con su futuro y confirmó que hablará con el club, porque cree que es hora de terminar el ciclo.



"Ya siento que mi ciclo está cumplido con el club, pero no me quiero ir por la puerta de atrás, siento que mi camino debe seguir y esperemos se llegue a una solución con el club y aún tengo contrato. Hasta el día de hoy el plantel profesional del Deportivo Cali se fue a vacaciones sin pagos, sin las cinco quincenas a algunos jugadores, en lo personal mí, seis quincenas sin recibir salarios", finalizó.



Por ahora, Deportivo Cali no da solución a los respectivos pagos y la situación también compromete a la plantilla femenina. Sin embargo, aún no hay más decisiones de jugadores que no continúan y se espera en las próximas semanas haya más noticias con respecto al futuro de algunos jugadores.