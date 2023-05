Pinto no los convenció a todos: extranjero habría renunciado al Cali

En medio de la crisis de vive Deportivo Cali por el retraso en el pago de salarios, al parecer, de los últimos dos meses y medio, el técnico Jorge Luis Pinto habría sostenido una reunión con sus jugadores para convencerlos de jugar ante Boyacá Chicó. A quien no pudo hacer cambiar de opinión fue al arquero uruguayo Kevin Dawson.



Según informó el periodista Carlos 'Petiso' Arango, Dawson decidió renunciar este miércoles al club y se marchó con sus pertenencias después de despedirse de sus compañeros en Pance. Ni el arquero uruguayo ni Daniel Mantilla estarán ante Boyacá Chicó.

El periodista Pipe Sierra aseguró que "Tras una larga reunión, el entrenador Jorge Luis Pinto convenció a la mayoría de jugadores profesionales del Deportivo Cali de jugar hoy ante Boyacá Chicó. No todos están de acuerdo. Daniel Mantilla y Kevin Dawson se plantaron en no jugar por falta de pagos".



Cabe destacar que los jugadores se habían plantado en la idea de no jugar en la fecha 20 si el club no se ponía al día con los salarios. El equipo Sub-20 apareció como alternativa en caso que Pinto no pudiera jugar con los profesionales.