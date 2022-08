Jefferson Gómez, más de un año sin jugar por agredir a un árbitro

Jéfferson Gómez recibió una grave sanción de la Comisión Disciplinaria del Campeonato, tras agredir a un juez de campo tras el duelo entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional de hace dos meses.

Gómez agredió al asistente arbitral Alexander Guzmán luego del partido que su equipo perdió 0-1 con Nacional, en la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2022-I.



El jugador, que no estaba convocado para ese partido por estar lesionado, bajó a la zona de traslado del estadio Alfonso López y allí agredió al juez de línea.



El reporte del árbitro dice lo siguiente:



"Sale de la zona mixta el Jugador Jeferson José Gómez Ganes con Código 2520712 vestido con ropa de civil que no se encontraba inscrito en la Planilla de Partido, pero si está inscrito en la plantilla de jugadores disponibles del equipo e increpa, empuja y pecha al árbitro asistente #1 Alexander Guzmán e insulta al cuarto árbitro Ricardo García, seguido de esto se ven rodeados por varios Jugadores de Bucaramanga que intenta separar y controlar al jugador Jeferson José Gómez, quien después de esto salta por encima de sus compañeros y le propina un puño con su mano derecha al árbitro asistente #1 Alexander Guzmán en la parte de la ceja y ojo izquierdo tirándolo al suelo y generándole una herida abierta en su ceja con mucho sangrado en su rostro".



Debido a que sangraba mucho, Guzmán fue trasladado en ambulancia al Hospital Internacional de Bucaramanga, donde fue atendido, según confirmó la Policía Metropolitana de esa ciudad.



A raíz de lo anterior, el zaguero fue suspendido por 16 meses y deberá pagar una multa de 53 millones de pesos, según confirmó la Comisión en un comunicado publicado.



Gómez no había sido inscrito por el Bucaramanga este semestre, a la espera de la resolución de su situación deportiva. Además, Guzmán lo denunció por lesiones personales ante las autoridades competentes.



EL TIEMPO - DEPORTES