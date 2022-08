Mauro Zárate se agarró en pleno partido con un hincha de su equipo...

Polémica situación en el fútbol argentino. En duelo válido por la jornada 13, Platense recibió a Banfield en el Estadio Ciudad de Vicente López. Lo que parecía un duelo de trámite terminó en insultos entre una sector de la hinchada y Mauro Zárate.

Para poner contexto a la situación, Platense venía de tres partidos consecutivos sin ganar (dos derrotas y un empate). Por ello, la paciencia de los aficionados se estaba colmando.



Por si lo anterior no fuese suficientes, apenas dos minutos transcurridos del duelo, Banfield se puso en ventaja con un buen remate de media distancia de Maximiliano Cuadra. El estadio, que era un caldera, estalló de furia contra los suyos. Y a lo anterior se le suma la expulsión de Haibrany Ruíz Díaz en tiempo añadido. Pintaba para una noche terrible.



Aún así, Plantese, a punta de amor propio, logró darlo vuelta en el complemento. Precisamente Zárate fue quien empató el duelo tras convertir una pena máxima. Allí empezó el lío. El ex-Boca no celebró con normalidad sino que se fue hacia el sector oriental de la gradería y buscó a un hincha que al parecer lo estaba insultando. Al encontrarlo le gritó: “¡la concha de tu madre”.



La rencilla no terminó ahí. Cundo Jorge Daniel Benítez decretó el 2-1, acción en la que intervino Zárate, nuevamente el atacante corrió hacia oriental y buscó al hincha. Esta vez la grada lo recibió con insultos, pero este no les puso atención. Cuando lo encontró, le volvió a gritar: “¡Vos, la concha de tu madre! Dale, celebra ahora”.



Para evitar más altercados con la gente, el entrenador decidió sacar al furibundo futbolista. Ya en tiempo añadido, Rodrigo Contreras sentenció la victoria de Platense con el tercer tanto. En esta oportunidad, Zárate se quedó tranquilo en el banco de suplentes.



Vea las dos peleas del atacante con el hincha: