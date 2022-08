Jefferson Duque se acerca al podio de goleadores de Nacional: el dato

Jefferson Duque vive un momento especial con Atlético Nacional, el goleador antioqueño acumula 97 goles en 226 partidos disputados con el equipo verdolaga. Para aumentar su motivación, el historiador del equipo antioqueño Javier Danilo Correa develó un dato que lo acercaría al ‘9’ al podio de los artilleros del club verde.



Según Correa, Una crónica publicada por el periódico EL TIEMPO del partido Santa Fe contra Atlético Municipal, disputado el 25 de junio de 1950, en el diario habían publicado que el gol del equipo antioqueño fue de Humberto el ‘Turrón’ Álvarez. Sin embargo, en otras fuentes consultadas por el historiador, dos diarios de Bogotá y tres de Medellín, el gol lo anotó el jugador vallecaucano Julio Aragón Cerón.



Así las cosas, la tabla de goleadores históricos de Atlético Nacional la encabeza Víctor Hugo Aristizábal con 206 goles, seguido de Jhon Jairo Tréllez con 131 celebraciones. En el tercer lugar quedó Gustavo Santa con 99 tantos, relegado al cuarto lugar quedó Humberto ‘Turrón’ Álvarez con 98 goles y en el quinto lugar está Jefferson Duque con 97 anotaciones.



En días anteriores, Duque se refirió a la posibilidad tan cercana de llegar al podio de goleadores verdolagas. “Las metas personales van llegando partido a partido, yo no me he puesto una meta de llegar a los 100 goles. El semestre pasado preferí ser campeón que ser goleador. Muy rico quedar en la historia, pero estoy más enfocado en ganar más títulos con Nacional. Es lindo que la gente que siempre me ha apoyado va a querer que consiga esta clase de objetivos. Pero voy más por lo grupal que lo individual, lo demás llega por añadidura. No estoy ansioso por llegar a los 100 goles, sé que se puede dar y si llega será muy lindo, si logro el objetivo, lo disfrutaré mucho, con mi familia y con los que siempre me han apoyado”.



Frente a Junior, el próximo jueves por la Copa Colombia. Al onceno barranquillero es al que más goles le anotó con la camiseta de Nacional (9 goles), tendrá una nueva oportunidad para acercarse a este récord que lo pondrá en otra de las páginas doradas en la historia del equipo.



#DatoVerdolaga #Hilo A partir de este momento se le quita un gol a Humberto 'Turrón' Álvarez en la tabla de goleadores históricos de @nacionaloficial, pasando de 99 goles a 98 y baja al cuarto lugar.

La razón está basado en la investigación que realicé 🧵👇🏼 — Javier Danilo Correa Ospina 📊🔍🇳🇬 (@jdanilocorrea) August 13, 2022

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8