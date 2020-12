¡No se ahorran elogios! Jefersson Martínez se despidió del Bucaramanga

Después de una brillante actuación en la última fecha de la Liguilla Betplay frente al Deportivo Pereira, el portero Jefersson Martínez le dijo adiós al Atlético Bucaramanga. El arquero no renovó con los leopardos y está a la espera de concretar un nuevo equipo para el 2021. Ya estaría estudiando ofertas en Colombia y el exterior.

Y es que Martínez, exjugador de Envigado y Millonarios, llegó a mediados de año al Bucaramanga después de no renovar con los embajadores. Firmó por seis meses y tras cumplir contrato decidió que ya cumplió su ciclo.



Después de ser gran protagonista en el partido en Pereira, donde atajó dos penaltis e ilusionó a los hinchas con la final de la Liguilla, publicó en su cuenta de twitter que no seguirá en la institución. “Llegó el momento de decir Adiós. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, noches mágicas y el respeto y cariño de todos. Gracias por todo Atlético Bucaramanga”.





Llegó el momento de decir Adiós.

Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, noches mágicas y el respeto y cariño de todos. Gracias por todo @ABucaramanga pic.twitter.com/61zodlrvlr — Jefersson Martinez (@jmvalverde30) December 17, 2020

La noticia le cayó a algunos como un “baldado de agua fría” pues confiaban en su permanencia para 2021, sin embargo los hinchas no escatimaron en elogios para el portero antioqueño destacándole su entrega y profesionalismo.



Aunque no se sabe a dónde irá a recalar Martínez, su nombre se ha vinculado en los últimos días a dos clubes del FPC: Deportivo Cali e Independiente Medellín.



Su representante Alex Ríos dijo en días pasados que sería decisión de los azucareros su contratación pues su nombre estaba sobre la mesa, así como el de José Luis Chunga del Junior. Días después se conoció que el técnico Alfredo Arías hizo un pedido especial por un arquero uruguayo.



La salida del jugador de 27 años al fútbol del exterior tampoco está descartada, pues se conoció que ya han habido sondeos por él.