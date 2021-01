'Estamos aptos para conseguir los puntos en cualquier cancha', Pineda

Procedente del Cúcuta Deportivo, Jean Pineda llegó a Independiente Medellín con la idea de ganarse un puesto y brillar con la camiseta roja. "Estoy entrenando como extremo por derecha. Comencé a jugar a los 6 años en el barrio 'El Milagro', a los 13 años pasé al Real Cartagena, debuté en el 2016, hasta 2019 jugué con ellos, en 2020 pasé al Cúcuta y por ese buen trabajo es que pude llegar al Medellín".

En cuanto a la idea de juego, Pineda expresó que "al profe 'Bolillo' le gusta mucho el 4-1-4-1. Contamos con una base importante, estamos aptos para conseguir los tres puntos en cualquier cancha".



El extremo tiene un anhelo que espera cumplir. "Como jugador, sería un sueño marcarle a Nacional en un clásico. Estoy preparado y espero conseguirlo. A los hinchas, les digo que estamos conformando un gran equipo, queremos aportar un granito de arena para sacar este equipo adelante".



Sobre su polivalencia, Jean precisó que "en Cúcuta jugué de extremo, de lateral, de '8', en cualquier posición que me pongan, quiero aportar para el trabajo colectivo".



Pensando en el rival de Copa Colombia, Jean sostuvo que "es una motivación extra de enfrentar a un rival como Junior. Sabemos lo que tenemos, somos un equipo grande, queremos jugar de igual a igual. Estamos trabajando en la intensidad de juego, tenemos tres partidos para ser campeones y poder llegar a un torneo internacional".



Finalmente, manifestó su situación contractual y con qué jugadores se ha entendido mejor en el frente de ataque. "Me he sentido muy cómodo jugando con Javier Reina, con Leonardo Castro. Son jugadores muy importantes. Llegué por un año al equipo y el pase pertenece a Real Cartagena, espero ser importante para que el equipo me compre".

