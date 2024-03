De la Pava con pie y medio afuera: así analizó la derrota del Cali

Deportivo Cali nada que levanta cabeza en esta Liga BetPlay, y ahora el conjunto vallecaucano está peligrando en la tabla del descenso, luego que los dirigidos por Jaime De la Pava cayeran por tercera vez consecutiva ante Equidad 0-2 en el Metropolitano de Techo por la fecha 11.

Ante esta nueva derrota del conjunto verdiblanco, el técnico del equipo caleño, Jaime De la Pava, se refirió a lo mal que jugaron y a lo que deben mejorar de cara a los próximos compromisos.

Balance del juego



“Nosotros vinimos de entrar a proponer, nos pusimos en campo de ellos. Prácticamente yo creería que en un 80% jugamos en campo de ellos, casi un 70% de posesión en balón, algo que era importante hoy, pero indudablemente que vienen dos acciones en los goles de ellos en tres minutos. Una acción en donde el primero es una falta a favor de nosotros, hemos venido trabajando en ese sentido y justamente hoy lo hablamos que tenemos que estar mucho más atentos, y la agresividad bien fundamentada en ese tipo de jugadas. Nos marcan en ese gol, el equipo lógicamente lo siente y el segundo gol viene inmediatamente también posterior”.

Cómo revertir esa mala racha de 3 derrotas consecutivas



“Hay que buscar la victoria indudablemente, yo veo al equipo que tiene que acercarse, lógicamente el margen está ahí, las posibilidades de ir buscando el objetivo clasificatorio, pero no podemos apretar más esto. Hay equipos que están reaccionando, y otros se mantienen donde no hay una reacción. Otros se están posesionando en la parte alta de la tabla, en los primeros lugares, y nosotros no podemos despegarnos de ese objetivo. Hay que ganar porque necesitamos retomar el rumbo de la victoria, como lo tuvimos en unas fechas pasadas, que el equipo tome esa confianza y lógicamente estar en los ocho”



Mensaje luego de la derrota



“Creo que no teníamos el reflejo de lo que verdaderamente estaba pasando en el terreno de juego. Fue un mensaje duro, con el fin de buscar las correcciones respectivas, y sobre todo el enfoque y la inteligencia emocional que requeríamos en ese momento. Porque seguramente los muchachos se recriminan ese par de errores que nos llevan a una acción que le damos ventaja en el mejor momento de nosotros, y eso es parte del camerino”.