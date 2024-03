La Equidad ganó, complicó al Cali y está en lo más alto de la Liga

La Equidad, de buen momento deportivo, dio otro golpe en la Liga BetPlay 2024-I y esta vez fue contra el Deportivo Cali que sigue sin encontrar un rendimiento estable. Los aseguradores terminaron ganando 2-0 para continuar en lo alto de la tabla de posiciones.



El partido no inició tan mal para el Cali, que intentó presionar a los bogotanos, pero la defensa estuvo sólida y la visita no pudo pegar primero en el marcador.



Por su parte, La Equidad también empezó a llegar de manera más continúa a la portería del Cali y en el minuto 21 consiguió el primer gol a través de José Lloreda, quien consiguió rematar abajo del arquero Alejandro Rodríguez y terminar así un contragolpe efectivo.



Esa anotación desestabilizó al Cali y tres minutos después, La Equidad volvió a dar un golpe contundente, pero esta vez fue gracias a un remate de Juan Ceballos, quien la envío al centro del arco de Rodríguez.





En ese primer tiempo La Equidad consiguió aguantar su amplia ventaja, mientras que Cali por más que intentó con remates de Lautaro Villegas, no logró conseguir al menos el descuento.



Para el complemento, el partido continuó encaminado hacia los de Alexis García, quienes manejaron mejor los tiempos del juego, mientras que Cali buscaba atacar basando todo desde la posesión, pero no tuvo una clara ante Washington Ortega.



Cali no encontró la fórmula y el esquema defensivo de La Equidad se hizo presente en los últimos 15 minutos, logrando evitar que se acercara con peligro los azucareros.



De hecho, la única solución que empezó a tener Cali fue el desborde por los costados, en los que Fabián Castillo era el que intentaba deshacerse de los defensores y en una de esas consiguió abrirse espacio para rematar de media distancia, pero el balón se fue muy desviado.



Los minutos finales Cali fue el que más insistió, en la por varías vías querían empatar, siendo el juego aéreo la principal amenaza, pero no fue suficiente para encontrar ese anhelado descuento que los ilusionara.



Al final, el partido terminó a favor de La Equidad y esta victoria los deja parcialmente líderes con 23 puntos, mientras que Cali quedó octavo con 14 unidades, resultado que lo puede dejar fuera de los ocho cuando finalice esta jornada número 11.