De la Pava no se fue tranquilo: ‘No tuvimos carácter competitivo’

Deportivo Cali sigue sin conseguir buenos resultados en Liga BetPlay 2023-II y ahora le tocó perder el clásico caleño contra el América en el Pascual Guerrero, quedando con dos partidos consecutivos sin conocer la victoria. Además, de visitante acumulan cuatro juegos perdiendo.





Luego de perder el clásico caleño, el técnico del Cali, Jaime de la Pava, analizó la derrota y aunque valoró el primer tiempo, también fue crítico al mencionar que no tuvieron el carácter para ser competitivos en los momentos cuando tuvieron el marcador adverso.





Análisis de la presentación del Cali: “el primer tiempo en líneas generales fue parejo, pero cedimos en abrir el resultado porque es un gol que perfectamente pudimos haber evitado porque fue algo que se trabajó. Después del penal cambia totalmente el manejo del América y no tuvimos carácter competitivo en ese resultado adverso”.



No encontraron respuestas: “nosotros entramos en un mar de dudas donde no tuvimos reacción y tener un resultado que nos permitiera tener la tranquilidad de estar en el juego”.



Posiciones donde dieron ventajas: “sentimos algunos jugadores, especialmente en las bandas con los laterales. En la contención con Cabezas y son chicos que en la dinámica competitiva vienen con pocos partidos, pero tenemos que seguir creyendo en ellos porque tienen capacidad.



Expulsión de ‘Chino’ Sandoval: “perder a Luis es perder una cuota ofensiva y de efectividad que ha venido dando buen rédito. Teófilo Gutiérrez también tiene que pagar sanción tras el regreso de Camargo que está con la Selección Colombia Sub-23. Tenemos que tomar decisiones y ver qué es lo mejor para el equipo”.