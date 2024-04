De la Pava explotó a denuncias de supuesto maltrato en Deportivo Cali

Jaime de la Pava explotó y respondió a las acusaciones sobre supuesto maltrato a jugadores del Deportivo Cali.



Luego de su salida por malos resultados, De la Pava decidió romper su silencio y salir al paso de las versiones sobre los supuestos problemas que tenía con algunos futbolistas azucareros; luego de que el canterano Nicolás Profeta entregara fuertes declaraciones a ‘Zona Libre de Humo’.



“A parte de la poca oportunidad de jugar, hubo otros factores que aceleraron mi salida del Deportivo Cali, entre ellos la falta de comunicación, algo con el profe De La Pava. Varios jugadores tuvimos muchos problemas con De la Pava. Villarreal y yo nos fuimos a Santos por el maltrato de él, nosotros queríamos seguir”, dijo Profeta.



Así, el entrenador, que cumplirá 57 años el próximo 14 de abril, reapareció y desmintió los rumores. Lo hizo este lunes, en charla exclusiva con el diario ‘El País’, de Cali.

“La palabra maltrato habría que especificarla muy bien; no sé si lo malinterpretaron. Nosotros, en cabeza del doctor Juan Carlos Vásquez, hemos ido analizando la situación para tomar medidas. Lo que se ha manifestado en los medios es muy delicado para mí, una persona con 36 años en el fútbol y trabajando con jóvenes. Yo invitaría a uno de esos jóvenes si yo en 36 años he maltratado a alguno de ellos”, fue la primera reacción de De la Pava a las acusaciones.



Así, se refirió a Profeta y sus palabras: “Cuando uno tiene jugadores jóvenes los debe llevar a reflexiones día a día, y más con las circunstancias que se manejan en el fútbol, con empresarios y la familia involucrados. A Profeta lo observé el año pasado en la categoría Sub-17, debutó con nosotros, y se lo ganó por méritos. Así siempre me he regido en la vida. Tal vez el chico quiso dar a entender otra cosa”.



“Él tenía que haber llegado el 3 de enero a la pretemporada, y lo hizo dos o tres días después de esa fecha. Me habló de algún problema para salir de Venezuela por ser menor de edad; pero en esas circunstancias, son cosas que se pueden planificar con tiempo. Le dije que yo de 17 años sería el primero en llegar a la pretemporada. Son oportunidades que un joven no puede desaprovechar, y se lo manifesté con dos testigos al lado, porque cuando hablo estas cosas y más con menores, lo hago ante varios testigos para que no se presenten malentendidos. Eso se lo aprendí al doctor Carlos Bilardo. Y tengo entendido que Profeta Involucró a otros muchachos en esto”, aclaró el exDT del Cali.



Sobre su salida del Deportivo Cali, De la Pava aceptó que recibió amenazas, pero no les dio mucho valor: “Con el número de uno, cualquiera puede escribir. El día que empezaron a llegar mensajes intimidatorios, lo tomé con mucha prudencia, sabiendo que siempre hay soluciones. Le dije al Presidente del equipo lo sucedido y me comentó que ellos también estaban siendo amenazados Pero a pesar de ello, no me escondí porque no tengo por qué escondérmele a nadie; el que se esconde es un ladrón, y yo siempre he actuado en mi profesión con mucha seriedad y honestidad”.



Además, señaló que no tuvo el respaldo total de los directivos azucareros, señalando a un miembro del Comité Ejecutivo: “De los cuatro, tuve el respaldo de tres; Diego Quintero siempre fue una persona que todos los días tenía algún reparo al proceso. Yo creo que un proceso, en el contexto en que está la institución, no es fácil; es respetable la posición de cada uno de ellos, pero eso siempre fue lo que sentí. Al expresidente Mena, al doctor Guido, al médico Losada y Eduardo Calderón, con ellos siempre buscábamos soluciones y analizábamos lo que debíamos mejorar. Quintero siempre tuvo una crítica para todo, pero eso es normal y pasa en todos lados”.



Y sin mencionar nombres, De la Pava lamentó que desde la dirigencia se filtren situaciones del equipo: “Desde que llegamos fue así; la primera parte del torneo el año pasado se empezó a notar eso. Es un gran problema de la institución y no es de ahora. Por ejemplo, yo salía de una reunión, y al momentito estaba escuchando o leyendo en otro lado cosas que se hablaron. Yo siempre he sido respetuoso de las cosas que se tratan en las reuniones, pero noté que se presentaba esa situación repetidamente en el Cali”.



“¿Hay gente adentro que le hace daño al Cali?”, le preguntó el medio al entrenador, quien respondió sin dudar: “Siempre ha existido, las empresas serias se blindan; uno tiene que ser serio y respetar los procesos”.