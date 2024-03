¿Jaime de la Pava maltrataba en Cali? Fuerte confesión de exjugador

Jaime de la Pava salió hace unas semanas del Deportivo Cali por malos resultados y luego de su renuncia, han empezado a salir a la luz algunos problemas que tenía el técnico con algunos de sus dirigidos.

El equipo con De la Pava no tuvo su mejor rendimiento y dejarlos cerca del descenso fue su herencia, aunque con el interino Hernando Patiño está en la búsqueda de encontrar esa posibilidad de salir de esa zona roja.



Ante lo ocurrido bajo las órdenes del técnico, el exjugador del equipo Nicolás Profeta, aseguró en una entrevista con ‘Zona Libre de Humo’, que Jaime de la Pava los maltrataba y tuvo muchos problemas que desencadenaron en no poder continuar en el equipo, aunque cree que irse al Santos fue la mejor decisión.



“A parte de la poca oportunidad de jugar, hubo otros factores que aceleraron mi salida del Deportivo Cali, entre ellos la falta de comunicación, algo con el profe De La Pava. Varios jugadores tuvimos muchos problemas con De la Pava. Villarreal y yo nos fuimos a Santos por el maltrato de él, nosotros queríamos seguir”, dijo Profeta.



De igual manera, Profeta aseguró que tener pocas oportunidades también influyó y también no alcanzar a presentarse tras terminar periodo de vacaciones.



“Vine de selección, estuve en vacaciones y cuando llego de vacaciones, me debo presentar en Cali el 2 de enero. Los permisos de salida del país no los tenía yo como menor de edad y no me pude presentar sino el día después. Él (Jaime de la Pava) habló conmigo, se lo tomó personal y me puso el ejemplo de Álex Mejía, que había llegado un día antes. Creo que se lo tomó porque yo quería más vacaciones, pero fue por ser menor de edad y no tenía un permiso. Después las chances de jugar eran muy pocas y la oportunidad de ir a Santos llegó en buen momento, era lo mejor, salir”, mencionó el exjugador del azucarero.



Por último Nicolás Profeta afirmó que por su transferencia les dejó algún valor económico al club, que podría servirles ante su mal momento, pero notó que no les gustó porque poco les dejó utilidades.



Yo no fui malagradecido con el Deportivo Cali, yo les dejé un valor con mi transferencia, pero tal vez no era el que ellos esperaban”, finalizó.