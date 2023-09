¿En la cuerda floja? Números no ayudan a De La Pava en Deportivo Cali

La goleada en el clásico contra América de Cali, que ganó con autoridad por 3-0 el clásico contra Deportivo Cali, era un golpe que se iba a hinchar en las toldas azucareras. Todos lo sabían.

Así es como, en el día después de la paliza, las redes sociales arden en críticas al de siempre, al entrenador del momento, Jaime de la Pava. A él apuntan los hinchas no por el honor del clásico regional, sino porque sigue sumando resultados adversos en medio de un serio compromiso con un posible descenso.



La pelea de De la Pava es ahora contra los números: su promedio no es el que se esperaba y eso no tiene manera de maquillarse.



En diez juegos dirigidos, el estratega suma 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas, un rendimiento del 30 por ciento.



Además viene de la eliminación de la Copa BetPlay a manos de Independiente Santa Fe, lo que pudo suponer un alivio en términos no solo deportivos sino económicos, y eso no se lo perdonan los aficionados.

A su favor cuenta con que, precisamente por la crisis económica del club, no se esperan timonazos que obliguen a más gastos e indemnizaciones. Habrá tiempo pero hay que corregir pronto pues el incómodo descenso acecha.