De la Pava reconoció error del Cali y por qué ‘Rifle’ cobró el penalti

Deportivo Cali perdió por la mínima diferencia contra Once Caldas tras un gol de Gustavo Torres y aunque el partido fue intenso para ambos equipos, el azucarero terminó sin eficacia ante la visita. Además, sobre los minutos finales tuvo el empate, pero Andrés ‘Rifle’ Andrade terminó errando un penalti.

Con respecto a esa derrota contra los de Manizales, el técnico Jaime de la Pava analizó lo que fue esa dura derrota de local y defendió a Andrade por el penal errado.

Errores puntuales: “Nos pasó algo similar como ante Tolima, un error puntual, nos quedamos viéndola, falta de comunicación, atención, concentración y eso no nos puede pasar”.



Lo que debe mejorar: “Nos faltó desmarques de apoyo, desmarques de ruptura en el primer tiempo, ya después ellos hacen un bloque bajo y se encierran bien, en el gol estábamos mal perfilados y más en una pelota frontal”.



Lo bueno de Cali: “El equipo hizo un esfuerzo importante, siempre propuso y duele, al final Once Caldas no fue un equipo propositivo, pero hizo su trabajo y se lleva un botín de más".



La razón por la que cobró ‘Rifle’: "Conocemos la experticia de Andrés (Andrade) en los cobros de penal, le pega bien, fuerte, James Aguirre resuelve bien y fue la figura del juego. Todos cobran penal. Córdoba tiene los mejores resultados, pero observo que Juan no estuvo interesado, lo entiendo por la fatiga. Andrés estaba fresco, creo que es un experto en el cobro. Todos han fallado estas situaciones".