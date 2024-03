Once Caldas ganó a Cali, se metió en los ocho y Dayro aplazó récord

Deportivo Cali y Once Caldas se rivalizaron en el estadio de Palmaseca por la fecha 10 de Liga BetPlay 2024-I, partido en el que las expectativas estaban altas por el récord de goles de Dayro Moreno.

Pese a que el partido fue de ida y vuelta para ambos equipos, Once Caldas terminó aprovechando errores del Cali y terminó ganando por la mínima diferencia tras un mazazo de Gustavo Torres, mientras que quedó la expectativa de cuándo puede Dayro Moreno superar al histórico Sergio Galván Rey.



En el primer tiempo hubo muchas acciones de gol y el Once Caldas fue arrollador en esos 45 minutos, pues impuso ritmo de juego, junto al ataque constante, en la que siempre Dayro Moreno terminó presionando la zona defensiva del cuadro azucarero.



De hecho, en una salida del arquero Alejandro Rodríguez, quien prefirió jugar con un saque corto, pero atento estaba Moreno para presionar, logrando quitar el balón al arquero, pero ante el remate terminó enviando por encima del travesaño.



Sin embargo, Cali también tuvo sus oportunidades y atacó constantemente, pero no fueron bastante claros para anotar, mientras que Once Caldas continuó tocando e intentando remates de media distancia.

Kelvin Osorio, Juan Córdoba fueron los que más intentaron a la altura de los 74 minutos, pero sus remates no fueron efectivos para marcar el primer gol del partido que se estaba siendo negado.



Cuando parecía que el juego iba a pintar sin goles, Once Caldas sorprendió la desconcentración de la defensa del Cali y Gustavo Torres remató con potencia para derrotar al arquero del Cali Alejandro Rodríguez, quien no pudo hacer nada.



Ese gol fue un duro golpe para Cali, quien no se encontró y Once Caldas terminó mejor posicionado, mientras que la desesperación del local se hizo sentir.



Aunque la visita se imponía y el reloj estaba en contra, en el minuto 90+3 Cali tuvo la oportunidad de empatar a través de un penalti que se le sancionó por una mano en el área y el encargado fue 'Rifle' Andrade, quien no tuvo su mejor debut con el azucarero, pues James Aguirre le terminó atajando el balón para mantener el 0-1 del blanco blanco.



Al final, el Once Caldas ganó por la mínima diferencia y esos tres puntos de oro le permiten meterse a los ocho clasificados, al sumar 15 puntos, mientras que Deportivo Cali quedó con 14 unidades.