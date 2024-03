América vive un infierno y recibe más críticas: ‘Hora de marcharse’

América de Cali cayó sorpresivamente frente a Alianza 2-1 y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, resultado que ahoga más la crisis deportiva del club. Además, el técnico César Farías está en el ojo del huracán.

El conjunto escarlata parece no tener un norte y luego de ese duro golpe en Barranquilla, las críticas no se han hecho esperar, siendo el reconocido periodista Iván Mejía uno de los que dio su opinión con respecto al desastre que está viviendo el club.



A través de su red social de ‘X’, Mejía mencionó que la culpa debe ser de Tulio o Marcela Gómez, pero dejó claro que es hora de marcharse, señalando a los directivos como principales responsables.



“Una pregunta: ¿El ridículo y el fracaso que está viviendo América es de Tulio o la niña Marcela? Tulio, este negocio no camina y usted como buen negociante debe saber que es hora de vender y marcharse. No nos atormente más, ya estuvo bien”, dijo duramente Iván Mejía.







Por ahora, aún no se sabe si el técnico César Farías aguante las crisis deportiva, pero lo cierto es que seguirá de momento en el cargo y el club llegó a una racha de siete partidos sin sumar de tres puntos, por lo que deberá empezar a revertir esa situación contra Alianza, pero esta vez por la fecha 11 de Liga BetPlay 2024.