Como si no pasara nada: indisciplinados de Junior dieron su versión

Junior de Barranquilla vivió una semana compleja luego de que se diera a conocer que Luis ‘Chino’ Sandoval había llegado al entrenamiento del equipo en alto estado de alicoramiento y por ende, luego de la decisión del técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez de retirarlo de la plantilla, la junta directiva decidió cancelarle el contrato al jugador de 23 años.

Sin embargo, en los actos de indisciplina del Junior, también hubo otros jugadores implicados como lo fueron Walmer Pacheco, José Ortiz, César Haydar y Omar Albornoz, quienes tuvieron que ser apartados para estas fechas finales de Liga.



Igualmente, luego de las decisiones de ‘Bolillo’ Gómez de no contar con los jugadores indisciplinados en esta jornada decisiva, las directivas adelantaron el respectivo proceso de cargos y cada jugador implicado tuvo que asistir a la sede del club para declarar lo sucedido.



Luego de que cada uno diera su versión de los hechos a los directivos, los jugadores fueron saliendo de la sede administrativa, donde fueron abordados por la prensa que los esperaba. Sin embargo, la actitud de los jugadores no fue la mejor y todos se limitaron a comprometerse sobre lo que sucedió. Además, enfatizaron en que no pasó nada y seguirán enfocados en la clasificación de Junior.



“No pasó nada. En su momento ya sabrán la versión. Yo pertenezco al equipo y solamente estaré ausente mientras se sabe la verdad. Clasificar es lo mejor para el club esté o no esté. No hice nada malo, pero pido disculpas”, dijo César Haydar.



“Aclarar la situación, no es más nada. Hay que clasificar y ganar el sábado”, dijo Walmer Pacheco, aunque luego se incomodó con la presencia de la prensa y mencionó que “ya contesté lo que tenía que decir”.



“No hay problemas de nada, estamos bien”, dijo José Ortiz, mientras que Ómar Albornoz fue contundente a que “no tengo nada que decir”.



Por ahora, aún no se sabe con exactitud qué otras sanciones tendrán los jugadores indisciplinados de Junior y sigue siendo incógnita si podrán reaparecer en última fecha de Liga contra Atlético Huila.