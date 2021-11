¡Santa Fe estrena entrenador! Desde Argentina llega el primer refuerzo

Independiente Santa Fe no quiere perder ni un minuto: este domingo finalizará la ronda todos contra todos, en la que tiene una opción matemática de llegar a los cuadrangulares, y de inmediato arrancará la que espera sea su etapa de recuperación, tras un año 2021 con dificultades en términos deportivos y económicos.

Y la primera decisión será el nombramiento de un entrenador en propiedad, después del buen balance que entrega Grigory Méndez, encargado de la dirección del equipo tras la salida de Harold Rivera, por malos resultados.



Aunque Méndez y Francisco Delgado, su asistente, lograron el título de la Superliga y sacaron al equipo del sótano de la tabla en la Liga Betplay hasta llevarlo a pelear hasta el final por un cupo entre los ocho, la decisión será relevarlos para darle continuidad a un proceso más a largo plazo.



De esta manera, se ha llegado ya a un acuerdo con el entrenador argentino Martín Cardetti, de 46 años. El nuevo DT salió recientemente del Bogotá FC de la Primera B y antes tuvo dos pasos por equipos de Uruguay y Costa Rica. Será su primera experiencia como DT de un equipo grande.



Cardetti fue pretendido inicialmente por Patriotas pero finalmente no se cristalizó, y en cambio las conversaciones con Eduardo Méndez, presidente cardenal, avanzaron en apenas un par de días hasta llegar a un acuerdo total este mismo viernes.



El vínculo será inicialmente por un año e incluye, además, del DT, al asistente Roberto Steffaneti, el preparador físico Álvaro Carrión y un entrenador de arqueros. La idea sería mantener al resto del cuerpo técnico que trabaja actualmente. No trascendieron las cifras del contrato pero se sabe que no estará entre los más costosos de la Liga.



Inicialmente el nuevo DT estaría interesado en la contratación de un par de refuerzos, uno para la zona defensiva y un goleador, que sería un argentino, actualmente sin contrato.



Santa Fe enfrenta este domingo a Rionegro Águilas, a las 3:30 p.m. en El Campín, con opciones de clasificación: necesita que Envigado, Jaguares, Bucaramanga y América no ganen o ganarle al equipo antioqueño por más de dos anotaciones y que los tres primeros equipos mencionados no pasen del empate.