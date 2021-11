Duro pulso por cupos continentales: panorama en la reclasificación

Este domingo se bajará el telón en la fase regular de la Liga Betplay 2021-II, cuando se dispute la fecha 20 y se conozcan los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, hay mucho en juego y varios equipos sacan la calculadora para arañar cupo a torneo continental. Los que avancen tendrán la posibilidad de seguir sumando en la reclasificación. Los únicos con puesto asegurado son Deportes Tolima, campeón del primer semestre que estará en Libertadores, e Independiente Medellín, campeón de Copa que estará en Sudamericana. ¿Cómo está el panorama para el resto?

Nacional y Millonarios se jugarán el clásico de la fecha y aunque ya están clasificados a cuadrangulares, libran una batalla por una de las plazas a torneo continental. Quieren ir a Libertadores y a menos que se alcen con el título de Liga II, tendrán que asegurarse con la reclasificación.



El equipo verdolaga es líder en esta tabla con 77 puntos, escoltado por Deportes Tolima (que ya tiene su cupo) y Millonarios, con 74 unidades. En la puja también están Junior, Deportivo Cali, Santa Fe, Equidad y América. Sin duda será una jornada clave, ¿quiénes seguirán dando pelea?



Panorama para Libertadores



Colombia tiene cuatro cupos a la próxima edición del torneo continental, dos de ellos son entregados a los campeones de cada semestre. Deportes Tolima ya tiene uno y no entra en la conversación. El otro equipo con cupo se definirá el próximo 22 de diciembre, cuando se entregue el trofeo de Liga II.



El tercer puesto será para el mejor ubicado en la tabla que no sea haya sido campeón ni de Liga ni de Copa Betplay 2021, y esto porque el equipo que conquiste el título de Copa el próximo miércoles, que se definirá entre Pereira y Nacional, será el cuarto clasificado a Libertadores. Si los verdolagas, que llegarán al Hernán Ramírez Villegas con la ventaja en el marcador (5-0) aseguran ese cupo, quedará un puesto disponible.



Panorama para Sudamericana



En la otra mitad de la gloria serán cuatro representantes más. Los cupos serán distribuidos así: tres equipos con mejor puntaje que no estén en Libertadores, además del campeón de la Copa 2020, es decir, Medellín.



De momento la tabla de reclasificación, sumando los 3 puntos del Junior tras la victoria frente a La Equidad, quedó así:



1. Atlético Nacional -77 pts

2. Deportes Tolima – 74 pts (Clasificado a Libertadores)

3. Millonarios – 74 pts

4. Junior FC – 68 pts

5. Deportivo Cali – 64 pts

6. Santa Fe – 59 pts

7. La Equidad – 57 pts

8. América de Cali – 56 pts

9. Jaguares FC – 52 pts

10. Bucaramanga – 51 pts

11. Ind. Medellín – 51 pts (Clasificado a Sudamericana)

12. Deportivo Pereira – 51 pts