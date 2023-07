Santa Fe apunta a posible retorno de Morelo: 'La historia no termina'

Independiente Santa Fe sigue preparándose para el inicio de Liga BetPlay 2023-II y al mando de Hubert Bodhert, el conjunto cardenal espera volver a ser protagonista del torneo y lograr meterse a las finales, objetivo no logrado en la anterior temporada.

Sin embargo, Santa Fe ha tenido bajas, donde una de las más sonadas fue la del goleador e ídolo Wilson Morelo, quien decidió hace unas semanas dejar de lado la historia de amor con el club cardenal y buscar nuevos retos profesionales a sus 36 años.



El club capitalino no se había pronunciado sobre la salida de Morelo y por ello, le dedicó un emotivo video en el que recopilan algunos goles, dejando claro en un mensaje que la “historia no termina aquí”.



"Esta historia no termina aquí, nos vemos pronto en tu casa Wilson Morelo", dice el mensaje al futbolista junto al video.



𝘌𝘴𝘵𝘢 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘯𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢 𝘢𝘲𝘶𝘪...



Nos vemos pronto querido @Wilsonmorelo19 🦁 nos vemos aquí 🇮🇩 en tu casa ❤️🤍 pic.twitter.com/Y1HLNhAQ6w — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 8, 2023

​Por ahora, Morelo no tiene club definido, pero desde su salida de Santa Fe se ha hablado que llegará como refuerzo de Águilas Doradas, siendo por ahora, el equipo que le sigue de cerca la pista.



Hay que mencionar que Wilson Morelo retornó a Santa Fe en 2022 y después de cuatro años en Colón de Argentina, decidió volver para ponerse la número ‘19’ del equipo.



En esta segunda etapa de Morelo con Santa Fe, el goleador logró un total de 70 partidos jugados, sumando, además, 22 goles en su cuenta personal.