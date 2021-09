Valenciano rompió en llanto: su hijo firmó con un grande del FPC

Independiente Santa Fe ha tenido unas semanas bastante movidas. Después de la salida de Harold Rivera, el equipo quedó a cargo de Grigori Méndez y de a poco se ha visto un cambio positivo en el rendimiento. Tres victoria (todas por Copa) y dos empates (todos en Liga) es el balance hasta el momento.



Así mismo, en la últimas horas ha surgido la posibilidad que tienen entre manos los directivos del equipo en reforzar la nómina con un mundialista. Sumándose así a la llegada de Alexander Mejía en agosto. Mientras esto se desarrolla, el cuadro cardenal concretó una cara nueva para este segundo semestre.

En el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN Colombia, se supo del nuevo jugador que usará la piel del León en esta temporada. La noticia fue dada, de manera emotiva, por Iván René Valenciano.



Se trata ni más ni menos que de Aldair Valenciano, hijo del ‘Bombardero’, quien este viernes oficialmente firmó contrato con el club. René soltó la bomba en el programa y rompió en llanto. La emoción lo invadió.



“Me disculpan que no me salga la voz, lo que pasa es que me acabo de enterar de una noticia que estaba esperando hace mucho tiempo y gracias a Dios hoy se da. Me gustaría compartirla con todos ustedes. Mi hijo, Aldair, acaba de firmar contrato con Independiente Santa Fe”, expresó.



Mientras trataba de contener las lágrimas, sus compañeros de programa, los también exfutbolistas Gastón Pezzuti, Jorge Bermúdez y Daniel Tílger, lo felicitaron por la buena noticia. Así mismo, el ex-Junior detalló que su hijo es delantero.



Aldair tiene 27 años y desde el mes de junio estuvo entrenando con el rojo capitalino, luego de un breve paso por Patriotas y el Atlético Esperanzano de Honduras. En su momento, el mismo Rivera declaró que lo estaban evaluando, hace unos días Grigori prefirió no tocar el tema en rueda de prensa y este viernes por fin se concretó su vinculación.