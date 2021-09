¡Lo único que le falta a Teófilo! ¿Le suena propuesta para ser actor?

Teófilo Gutiérrez es todo un personaje, uno de esos que parecen desperdiciados cuando están el frente de una pantalla. Así como lo ha admitido él mismo recientemente en un en vivo en Instagram.

El actual jugador del Deportivo Cali participó en una charla con el actor Jorge Enrique Abello, el comediante Iván Marín y el periodista Yamid Amat Serna y reconoció que la actuación no le resulta tan ajena.



"Teo tiene una condición que es muy importante y es que, en un partido, uno debe saber controlar las emociones y un actor es aquel que sabe controlar la emoción. Yo te invito a actuar un día claro que sí", dijo Abello.



Iván Marín, que suele hacer películas de comedia, se animó a invitar al goleador a su próximo proyecto cinematográfico y Teo, entre risas, no lo descartó.



El delantero dejó además un par de dardos, el primero aparentemente dirigido al anterior proceso de la Selección Colombia: "El juego bonito que tenemos, el pasesito sabrosito, jugar bacano, lo hemos cambiado por muchas cosas. Siempre que recuerdo el 5-0 ellos hacían la fácil, se la tocaban entre ellos y no sé por que ahora hemos cambiado si es como ese perfume que siempre le da a un un plus en las citas... Un partido es como una película, hay que disfrutarlo", dijo.



Y sobre los rumores de un posible regreso a la Selección Colombia, respondió: "Me siento un niño todavía cuando me hablan de la Selección, sé lo que se siente estar ahí y cuando no estoy sé lo que se siente estar en esa caldera, les mando toda mi energía por eso".

​