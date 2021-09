No paran las críticas a Suárez: reclamos por alinear a un lesionado

A los malos resultados en Eliminatorias y las respectivas críticas, ahora se suman los reclamos contra Luis Fernando Suárez desde territorio mexicano.



Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, consideró este viernes que el costarricense Joel Campbell no debió jugar la fecha FIFA con la selección de su país por una lesión en la pierna derecha.



"Campbell llegó de su selección cansado por jugar tres partidos, golpeado, un golpe que ya tenía y sufrió contra Cruz Azul, no se ha recuperado, se hizo mucho daño. No debió haber ido con Costa Rica, pero uno quiere que sus jugadores jueguen y los jugadores jugar", señaló en rueda de prensa.

El extremo centroamericano sufrió una entrada del uruguayo Ignacio Rivero en el partido de la quinta jornada del torneo Apertura 2021, disputado el 18 de agosto. De acuerdo a Aguirre, Campbell no se ha recuperado del golpe y con él se concentró con la selección costarricense que jugó tres partidos de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf en la fecha FIFA de septiembre.



"Quisimos que Campbell jugara el partido del sábado ante Atlas, pero no puede, le duele mucho, hay que tomar un tratamiento más agresivo para ver si lo podemos tener lo más pronto posible", añadió el antiguo técnico del Atlético de Madrid.



El estratega mexicano explicó que en las primeras siete jornadas del Apertura no ha podido contar con los 20 jugadores que contempló para el torneo. Aguirre añadió que de los cinco refuerzos que fichó, sólo el guardameta argentino Esteban Andrada ha estado sano ya que Campbell, el colombiano Duván Vergara y los mexicanos Erick Aguirre y Héctor Moreno han pasado por dolencias.



"Atravesamos un momento a mitad de la Liga con contratiempos y el equipo está ahí en la pelea, en el sexto lugar. No estamos contentos con la producción del equipo, pero no hemos hecho más méritos para estar más arriba", expresó el seleccionador de México en el Mundial Sudáfrica 2010.



El estratega agregó que otro factor que tiene a su equipo con un récord de dos victorias y cinco empates es la falta de definición, un mal que aqueja desde el torneo pasado: "Por cada ocho o 10 veces que pisamos el área rival hacemos un gol, hay rivales que con una te hacen gol. Tenemos que mejorar la definición y jugar bien como lo hacemos desde atrás".