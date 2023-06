Nacional y Medellín en problemas: no podrían utilizar el Atanasio

Atlético Nacional e Independiente Medellín terminaron su temporada de Liga BetPlay 2023-I y después de ser protagonistas en las finales del torneo, ambos equipos harán su análisis respectivo sobre el nivel y cómo pueden mejorar para el segundo semestre.





Sin embargo, de cara a la próxima Liga 2023-II, tanto Nacional como Medellín no tendrán un panorama claro con respecto a dónde jugar, pues el estadio Atanasio Girardot estará ocupado con un total de 19 conciertos agendados para los próximos tres meses y que se cruzan con fechas del campeonato colombiano.



Inder envió una carta a Dimayor y a los dos clubes involucrados, notificándoles el calendario que tienen para el escenario y de inmediato sufrió preocupación, pues eso podría traer aplazamientos y gran acumulación de partidos.



Frente a esta situación, Nacional y Medellín tendrían que buscar nuevo escenario para jugar si no quieren verse afectados por aplazamientos. Sin embargo, la preocupación para las instituciones va en que no tienen otro estadio disponible.



Una pregunta @nacionaloficial y @DIM_Oficial el otro semestre dónde van a jugar?



Les dejo los 12 eventos en los que el estadio va a estar ocupado…



Entiendo que el estadio es para todos, pero ¿y el fútbol? pic.twitter.com/sfzjz1Iaiu — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) June 26, 2023

Por otro lado, Dimayor está al tanto y en cabeza del presidente Fernando Jaramillo, responderá la carta del Inder frente a esta novedad que afecta el calendario de Liga para el próximo semestre.



“Le vamos a contestar oficialmente, porque eso hace inviable el fútbol profesional el próximo semestre en Medellín, inviable para los equipos de esa ciudad. Y los estadios alternos también se complican”, dijo Fernando Jaramillo a El Colombiano.



Por ahora, los dos equipos de la capital antioqueña están sin estadio y eso no afectará solamente para el torneo colombiano, sino también la participación de Nacional en Copa Libertadores podría verse afectada.