DIM retoma la competencia en Liga y va por el triunfo frente a Pereira

Deportivo Independiente Medellín recibe en el estadio Ditaires de Itagüí al Deportivo Pereira, por la fecha 13 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto antioqueño buscará un triunfo que lo vuelva a prender en la pelea por un lugar entre los ocho, después de 12 días de preparación, el equipo dirigido por David González podrá contar con Miguel Monsalve, quien superó una lesión de hombro.

Por otro lado, Jordy Monroy Ararat es ausencia debido a su convocatoria con la Selección de Armenia y Germán Gutiérrez tampoco fue convocado, el jugador está pagando una sanción luego de ser expulsado en el partido contra América de Cali y aunque podían utilizarlo en el lugar de Monroy, el cuerpo técnico optó por no hacerlo.



“Tuvimos una para más larga de lo usual, lo importante fue que se llegó a una pausa luego de un buen resultado contra América, trabajamos en aspectos para potenciar la idea de juego del equipo y frente al partido contra Pereira, los últimos cuatro días elaboramos un plan de juego para contrarrestar las virtudes del rival y sacar un buen resultado”, remarcó González.



Sobre el análisis del Pereira, el estratega detalló que “es un rival fuerte en lo defensivo, tienen tres centrales y dos carrileros. Luego ocupan el mediocampo y arriba tiene jugadores muy potentes, han conseguido buenos resultados. Nosotros hemos visto variantes, si jugamos con dos delanteros o con un único punta en el frente de ataque. Estamos manteniendo nuestra idea de juego, empleando matices dependiendo del rival”.



Además, “tenemos variantes para ubicar en la cancha. Cada jugador tiene la obligación de responder, cuando se empiezan a sumar jugadores que estaban ausentes por el tema médico, es placentero. Las últimas fechas han sido de muchos empates, un gol te cambia todo. Nosotros debemos seguir encadenando triunfos y estar más cerca del objetivo de la clasificación”.



En cuanto al tema defensivo, “es algo que comenzamos a trabajar desde el primer día, reforzando conceptos en el juego aéreo, luego hemos venido incorporando conceptos y con la práctica vamos mejorando”.



El estratega habló sobre la ausencia de Jordy Monroy. “Es importante para él estar en la Selección. Para el club es muy bueno y nosotros buscaremos variantes para poder reemplazarlo”.



Finalmente, sobre el cambio de escenario, David contó que “desafortunadamente, el estadio no es nuestro, es algo que se sale de nuestras manos y hasta que los clubes no seamos dueños de los estadios, no podemos tomar decisiones. La cancha de Ditaires es similar al Atanasio, vamos a contar con el apoyo de nuestra gente y esperamos que hagamos valer esa condición de local”.



Datos previos:

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Deportivo Pereira se enfrentaron en 179 ocasiones, con 74 victorias poderosas contra 47 matecañas y 58 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños celebraron en 298 oportunidades contra 230 de los risaraldenses.



Deportivo Pereira no perdió en sus últimos ocho partidos ante Independiente Medellín en Primera División (dos victorias, seis empates). Es la mayor racha invicta del matecaña frente al DIM en el torneo en el Siglo XXI.



Independiente Medellín perdió apenas un partido como local en Primera División desde el inicio de 2021 (20 victorias, 17 empates, una derrota). Es el menor número de derrotas en casa de cualquier equipo en ese intervalo en el torneo.



Deportivo Pereira no perdió en sus últimos cuatro partidos como visitante en Primera División (dos victorias, dos empates). La última vez que hiló cinco partidos sin derrota fuera de casa en el torneo fue entre febrero y octubre de 2020 (dos victorias, tres empates).



Diber Cambindo tiene un promedio de una participación en gol en cada 72 minutos en la Liga BetPlay II-2022, el mejor del torneo entre los jugadores con más de 250 minutos jugados en el torneo. Son cinco goles y dos asistencias del delantero de DIM en 507 minutos.



El gol de penal que anotó Carlos Ramírez a los 97:07 para empatar el partido ante Águilas Doradas fue el gol más tardío de Deportivo Pereira desde su regreso a la Primera División en 2020.



Independiente Medellín jugará ante Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano de Itagüí. El equipo rojo de Antioquia viene de dos triunfos consecutivos en el torneo. Los matecañas buscarán llegar al octavo cotejo seguido sin conocer la derrota (tres victorias, cuatro empates). Han empatado en siete de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos equipos (se computaron dos victorias del DIM y una de los aurirrojos). El poderoso es el cuadro con más asistencias en el primer tiempo (10).



Alineación probable:

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Luciano Pons, Diber Cambindo. D.T.: David González.



Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Ditaires.

Árbitro: Edilson Ariza (Santander).

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8