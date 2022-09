DIM aguarda por Miguel Monsalve: 'no pienso mucho en la lesión'

Deportivo Independiente Medellín avanza en su preparación de cara al partido del próximo jueves contra Deportivo Pereira, por la fecha 13 en la Liga BetPlay II-2022. En el conjunto antioqueño esperan por el regreso de Miguel Monsalve, quien, por una lesión en su hombro derecho, lo tiene por fuera desde hace un mes. El joven del rojo, confía en retornar este jueves a sumar minutos de juego.



“Contento de estar otra vez cogiendo ritmo, sumando entrenamientos, hace mucha falta el día a día, la competencia, de entrenar y evolucionando de la mejor manera. Estoy esperando la revisión del miércoles, en los entrenamientos que he tenido, me he sentido muy bien”, indicó.

En cuanto al nivel del equipo, Monsalve detalló que “hay una evolución en el equipo, están llegando los resultados, uno quiere sumar con los resultados y mientras tanto, les mando la mejor energía y cuando tenga la oportunidad, aportarle al equipo”.



En lo personal, el jugador precisó que “voy tomando ritmo, soltando el miedo, las inseguridades. No le pienso mucho en la lesión, mi intención es jugar, la terapia ha sido muy buena, los médicos tienen sus diagnósticos, pero yo quiero tomar el riesgo y jugar, quiero aportarle al equipo”.



Hablando sobre el próximo rival, Miguel comentó que “es un equipo fuerte, juegan a las transiciones, se defienden bien. Nosotros tenemos un plan de partidos para aprovechar las dificultades que tienen, ser contundentes y sacar partido de nuestras fortalezas”.



Finalmente, habló sobre David González, el entrenador que ha confiado en su talento. “El profesor me conoce muy bien, sabe dónde puedo aportarle más en la cancha, si juego de delantero, por el centro o de extremo y siempre debo estar dispuesto, él tiene el conocimiento para eso”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8