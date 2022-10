Medellín, a saldar cuentas y lograr la clasificación contra Jaguares

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado, desde las 8:15 de la noche a Jaguares de Córdoba, por la fecha 19 en la Liga BetPlay II-2022. Tras caer frente a Bucaramanga, el poderoso buscará un triunfo como local para evitar contratiempos y asegurarse un lugar en los cuadrangulares. Al frente están los celestes que no tienen nada que perder y en este partido tiene el ánimo de sumar pensando en el promedio del descenso del año entrante.



Dos novedades en el equipo dirigido por David González, Adrián Arregui superó su lesión muscular y está en la lista de convocados. Miguel Monsalve sigue en su recuperación tras una lesión muscular que sufrió con la Selección Colombia sub-20 en los Juegos Suramericanos de Asunción. Felipe Pardo no alcanzó a recuperarse y seguirá ausente debido a una fatiga muscular.





David González está concentrado en lograr nueve puntos de nueve posibles y llegar en una buena posición de cara a los cuadrangulares. “Estamos tranquilos, hemos tenido descanso a pesar de la seguidilla de partidos, los aplazamientos por conciertos, nos benefició al final, tuvimos espacios para trabajar y manejar cargas, dar más información y conceptos. En ese sentido vamos a llegar bien en esta etapa para tener el equipo fresco”.



En cuanto a las cuentas que hace para conseguir la clasificación, el estratega aclaró que “no hago ese tipo de cuentas, estoy pensando en sacar los nueve puntos que tenemos en disputa, sin importar que saquemos tres, cuatro, o seis puntos para clasificar. Vamos día a día, como lo venimos haciendo y el objetivo es jugar este partido y ganarlo, después miraremos si alcanzó o no alcanzó y para los siguientes buscaremos ganar también”.



Datos entre Independiente Medellín y Jaguares



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Jaguares se enfrentaron en 14 partidos, de los cuales nueve se impuso el poderoso contra uno de los cordobeses y cuatro empates. La salvedad es que el triunfo de Jaguares fue el semestre pasado en un encuentro donde por paro armado, Medellín no tenía garantías para viajar, los locales se presentaron para reclamar los puntos y Dimayor se los dio.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Jordy Monroy, Vladimir Hernández, Diber Cambindo, Luciano Pons.



D.T.: David González.



Hora: 8:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: John Hinestroza (Chocó).



VAR: Yadir Fernando Acuña (Boyacá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8