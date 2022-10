Andrés Andrade: ‘El equipo está consciente lo que nos estamos jugando’

Atlético Nacional buscará un triunfo contra Pereira y así quedar más cerca de la clasificación. Andrés Andrade habló sobre el momento del equipo, con el nuevo cuerpo técnico. “Esta primera semana con el profesor Paulo Autuori ha sido muy buena, tiene una idea clara de juego, nos está haciendo cambiar unas cosas, unas estrategias y una manera de jugar. Esta semana ha sido muy productiva, ha sido corto para expresar todo lo que él busca, pero ojalá podamos aplicar varias cosas este domingo, es un partido que tenemos que ganar, para lograr la clasificación y estar más tranquilos”.

Su contrato termina en diciembre, respecto a la continuidad en el club, Andrade señaló que “de la renovación aún no hemos tocado el tema, estamos concentrados en buscar la clasificación a los cuadrangulares. Los temas de las redes sociales, de la prensa, son rumores porque de mi boca no ha salido nada, todos esos rumores son falsos. Estoy metido en Atlético Nacional, buscar la clasificación y conseguir el título”.



Además, “de mi boca nunca ha salido que yo quiero salir de Atlético Nacional, cuando recién llegué siempre me veo jugando en Nacional, porque me abrió las puertas cuando volví a Colombia. He aprendido a querer el equipo, se me ha metido en mi mente, en mi corazón porque he vivido momentos de gloria. Por más que no se den buenos partidos o la gente me critique, eso no va a cambiar en lo que sienta por el equipo. Ojalá pueda continuar y jugar la Copa Libertadores el otro año con el club, lo demás es de las redes sociales y en las falsas noticias”.



En cuanto al rival, el ‘Rifle’ expresó que “Pereira viene haciendo una excelente temporada, con un técnico que conocemos y sabemos que trabaja muy bien. Contra Millonarios, hicieron un partido muy inteligente, atacó las espaldas del rival, se supo defender y su arquero tuvo una gran actuación, esperamos este domingo hacer nuestro juego, pegar primero, marcar rápidamente para encontrar espacios”.



Además, “todo el equipo está consciente lo que nos estamos jugando, cuando hay un cambio de entrenador, todos nos estamos jugando el puesto, queremos que él nos vea y nos tenga en cuenta para ser convocados y estar en el once inicialista, todo por el bien de Atlético Nacional, estamos trabajando de la mejor manera”.



Sobre el lugar a desempeñar en el campo, Andrade dijo que “he tenido una facilidad para ocupar varias posiciones dentro de la cancha, con Paulo (Autuori) estoy ubicado en la posición que me gusta, jugando adelantado, detrás del ‘9’, espero poder rendir para darle alegría a Nacional y clasificar entre los ocho”.



En cuanto el análisis de este nuevo cuerpo técnico, Andrés comentó que “este es un nuevo comienzo para todos, con un nuevo entrenador hay una nueva idea de juego y buscamos agradarle al ojo del profesor para que nos tenga en cuenta. El día que no quiera jugar más al fútbol, ese día me retiro. El día que no me sienta para jugar, ese día me retiro. A veces, los jugadores de fútbol son felices jugando, siendo importantes para el equipo, cuando no lo eres, es algo que te pega emocionalmente, nadie te puede negar. En este momento, todos queremos agradarle al profesor, cada uno desde su papel, tenemos una competencia interna para conseguir los objetivos grupales con el equipo”.



Profundizando lo del juego, Andrade explicó que “en cuanto al cambio, es en la idea de juego. Lo estratégico y táctico, es mejor que lo diga el entrenador. Nosotros tenemos que acatar órdenes y demostrar en la cancha lo que él quiere. Llevamos un año muy bueno con dos títulos, la Copa y la Liga que era muy anhelada, en Nacional siempre hay presión, se arma para ser campeón, para



clasificar en los ocho y cuando uno firma un contrato en Nacional se sabe que tenemos esa presión”.



Pensando en lo que viene, Andrade comentó que “el fútbol, como todos los deportes el tema es de resultados. Lo que va a evaluar al entrenador y nosotros es conseguir resultados. Hay que ganar en Pereira para clasificar y contra La Equidad en el día del hincha. Todo lo avalan los resultados, es una nueva idea de juego, al profesor Autuori ya lo conocen porque ya estuvo aquí, no es un extraño en el fútbol colombiano y a él le gusta la parte competitiva, buscaremos hacer las cosas de la mejor manera y sumar los resultados”.



Finalmente, habló sobre la tabla de posiciones. “Se ha hecho rara la Liga, con 14 equipos a cinco puntos de diferencia, a los ojos del periodista y el hincha, perdiendo un partido quedas afuera de los ocho. Nosotros queremos ganar, conseguir los 31 puntos que nos permita que, con esos puntos, logremos asegurar un lugar entre los ocho”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8