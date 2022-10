América de Cali ya piensa en refuerzos para 2023: sufrirá duras bajas

Si bien el campeonato colombiano no ha terminado y América de Cali está en plena lucha por entrar a los ocho, la junta directiva de los 'Diablos Rojos' ya está pensando en el 2023, ante la posible salida de fichas claves y lo que implica reemplazarlas. El tema de refuerzos ya preocupa a Tulio Gómez, máximo accionista del club, y tiene un número en mente: seis contrataciones.

En charla con el programa Zona Libre de Humo, Tulio mencionó que esperará hasta que la Liga Betplay II-2022 termine para ellos y así poder tomar decisiones en relación a la salida y llegada de jugadores. "Terminado el torneo para América, ojalá termine en la final y no antes, haremos un balance general para tomar decisiones".



Lo que sí dejó claro es que no llegarán menos de cuatro refuerzos para el próximo año. "Entre 4 y 6 jugadores son lo que van a llegar para reforzar el equipo para 2023", y mencionó lo difícil que será retener a jugadores como Joel Graterol, portero venezolano que apunta a jugar en el exterior. América seguirá intentando renovar a sus fichas claves.



"Yo si quiero renovar a Falque, un jugador de su jerarquía saber jugar en equipos grandes. Ya toca analiza su desempeño. Yo le tengo fe a Falque, es un profesional que tiene talento y disciplina, ha pasado por algunas vicisitudes que ha podido superar", declaró el directivo previo al partido frente a Deportivo Pasto, en el que el escarlata se jugará la posibilidad de entrar a los ocho.



Sobre las renovaciones, Gómez mencionó que será posible retener a algunos jugadores que quieren probar suerte en otras ligas. "A Graterol le ofrecimos duplicar el salario, es un gran arquero y quiere irse al extranjero, pero a veces no se dan las cosas. Marlon Torres también quiere irse", confesó.



El máximo accionista del América de Cali precisó que para el club es difícil competir con los salarios que estos jugadores pueden recibir en ligas del exterior, más teniendo en cuenta el precio actual del dólar en Colombia. "Con dólar a $5.000 los jugadores quieren jugar a afuera y ellos tienen razón. Nosotros no podemos desbocarnos tampoco, debe haber un equilibrio, ser responsables, ofrecer salarios que estén dentro de nuestro presupuesto".



Cabe recordar que hay varios nombres que han sonado con fuerza para reforzar al América, entre ellos José Luis Chunga y Michael Rangel. La Junta Directiva aguarda por el remate del torneo colombiano para tomar decisiones y entregar noticias.