Medidas de seguridad para el clásico antioqueño entre DIM y Nacional

Este domingo, desde las 4 de la tarde, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional disputarán un nuevo clásico antioqueño. El conjunto rojo de Antioquia anunció las medidas de seguridad para este compromiso:



El DIM recomienda comprar las boletas con anticipación. Para garantizar el ingreso y evitar inconvenientes, la venta de boletería está habilitada hasta una (1) hora antes del inicio del partido. Cabe recordar que la venta es exclusivamente a través de la app DIM Plus. Adicionalmente, el club tendrá asesores ubicados en cada filtro de acceso a los diferentes anillos de seguridad para resolver cualquier problema y/o duda a la hora de comprar las boletas a través de la app DIM Plus.

Es necesario presentar documento de identidad al momento del ingreso. Los mayores de edad deben portar el carné de vacunación (físico o digital) en donde se evidencie mínimamente el inicio del esquema de vacunación contra el Covid-19. Este documento es de carácter obligatorio para poder ingresar al escenario deportivo.



La tribuna oriental baja no se encuentra habilitada debido a la sanción impuesta por la comisión disciplinaria de la Dimayor. Aquellas personas que compraron esa localidad, los reubicarán en la tribuna oriental alta.



Las edades mínimas para el ingreso al partido son (los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable): Norte y Sur: Mayores de 14 años, Oriental y Occidental: Mayores de 7 años.



Se prohíbe el expendio, porte y consumo de bebidas alcohólicas en el perímetro comprendido entre las Calles 50 (Colombia) y 48 (Pichincha) entre las Carreras 70 y 76, desde las ocho (08:00) horas del domingo 14 de noviembre de 2021 hasta las diecinueve (19:00) horas del mismo día, mes y año.



Se prohíbe también el uso de pólvora, fuegos artificiales al aire libre, de luces o de salón y de artículos pirotécnicos en general, dentro del perímetro y las horas señaladas en el artículo precedente.



Se tendrán dos (2) anillos de seguridad. La apertura de anillos es a las 2 de la tarde, mientras que a las 2:30 será la apertura de puertas. Se habilitarán 46 puertas en todo el escenario deportivo. Habrá ocho (8) filtros – dos (2) por tribuna, con puntos de desinfección en cada filtro.



El club local aconseja llegar temprano para evitar aglomeraciones, no olvidar los elementos de protección. Respetar el distanciamiento en las filas y al interior del estadio, hacer caso a los orientadores que estarán ubicados en los alrededores del estadio, pasillos internos y tribunas.



Habrá venta de comestibles en el interior del estadio, no está permitido el ingreso de alimentos al estadio. Deberán mantener el distanciamiento social y el uso de tapabocas es de carácter obligatorio y permanente. Por pedido de la Secretaría de Salud, es recomendable que los asistentes usen tapabocas desechable, la ubicación en la tribuna está sujeta a modificaciones para garantizar protocolos de bioseguridad y adecuaciones del estadio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8